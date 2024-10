Rodri leva a Bola de Ouro 2024, e memes tomam conta da internet com ‘vitória moral’ de Vini Jr.

A escolha do espanhol Rodri, do Manchester City, como melhor jogador do mundo no prêmio Bola de Ouro 2024, movimentou as redes sociais. Fãs do atacante brasileiro Vinícius Júnior, que também era cotado para a premiação após mais uma temporada de alto nível no Real Madrid, rapidamente reagiram com uma onda de memes bem-humorados e comentários em tom de “vitória moral”.

Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid. Getty Images

Nas publicações que viralizaram, os torcedores expressaram, com humor, a frustração por Vinícius não ter conquistado o troféu. Montagens do brasileiro segurando uma réplica da Bola de Ouro, frases afirmando que “é apenas questão de tempo” e teorias divertidas de “parcialidade” no prêmio são apenas algumas das criações.

ANTES DE ANUNCIAREM O ROUBO ALGUÉM GRITOU O NOME DO “VINI” NA PLATEIA KKKKKKK #BallonDor pic.twitter.com/s7LeCN3Voe — Endrick Mil Grau 🇧🇷 (@endrickmilgrau_) October 28, 2024

Rodri ter sido eleito o #BallonDor

invés de Vini Jr, Vinícius Jr, é tamanha injustiça e preconceito escancarado que acontece com nosso menino. essa imagem diz tudo, de qualquer forma, aqui É BRASIL sempre !! 🇧🇷 pic.twitter.com/mZl4Sw6gqT — gatilhos SCCP (@gatilhosccp) October 28, 2024

Esse só pra quem pegar a referência kkkkkk pic.twitter.com/Naogg9TQ3o — desimpedidos (@desimpedidos) October 29, 2024

Aqui o momento em que o teatro se encheu de vaias antes do Rodri vencer a bola de ouro.pic.twitter.com/pxB0PQhAis — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) October 28, 2024

