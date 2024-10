Secretaria de Meio Ambiente replanta mudas de árvores nativas no Parque das Três Ruas

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta terça-feira (29), o replantio de quarenta mudas de árvores nativas na área do Parque Linear das Três Ruas, no bairro do Bancários. O plantio é uma ação do projeto Replante, no programa Viva o Verde, e foi realizado por técnicos da Diretoria de Controle Ambiental (DCA) da Secretaria de Meio Ambiente (Semam).

Os técnicos plantaram mudas de pau ferro, pau rei, sapucaia, jatobá e jenipapo. As plantas têm entre um metro e meio a dois metros e em aproximadamente três anos estarão oferecendo sombra, contribuindo para reduzir a temperatura no ambiente. Na área das Três Ruas são monitoradas 517 árvores, entre plantas de pequeno, médio e grande porte.

Segundo o engenheiro agrônomo Anderson Fontes, diretor de Controle Ambiental da Semam, o plantio deve contribuir para deixar o Parque Linear das Três Ruas uma das áreas mais arborizadas de João Pessoa. “As Três Ruas é uma área conhecida pela população do Bancários e da Zona Sul, que desfruta do local para caminhadas e atividades físicas e de lazer. Com o projeto do Parque, vamos manter o local arborizado, com projeto paisagístico, contribuindo para que as pessoas tenham mais uma opção de lazer”, ressaltou.

Até o final do ano, a área das Três Ruas deverá ter pouco mais de mil árvores em toda sua extensão. “Vamos continuar monitorando as árvores e promovendo o replantio de forma planejada”, concluiu Anderson Fontes.

O replantio de mudas de árvores nativas no Parque Linear das Três Ruas é uma ação de recomposição florestal, já que foi preciso retirar 32 árvores para as obras de instalação da ponte que liga o Bancários à Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Viveiro Florestal – As mudas de árvores utilizadas pela Semam são produzidas no Viveiro Florestal de João Pessoa, que fica localizado na Rua Embaixador Sérgio Vieira de Melo, s/n, no bairro Valentina de Figueiredo. O espaço funciona de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 16h.