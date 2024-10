Bauru x Franca ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (31/10)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Bauru x Franca hoje, HOJE (31/10) as 21 hs tem como mandante do jogo é o Bauru. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de hoje na NBB.

Corinthians x Minas Tênis Clube: Confronto Empolgante no NBB 2024

Na próxima quinta-feira, 31 de outubro de 2024, o Corinthians receberá o Minas Tênis Clube em uma partida válida pela temporada regular do NBB. O jogo está agendado para às 20h (horário de Brasília) e será realizado no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, localizado em São Paulo.

Informações do Jogo

– **Data:** 31 de outubro de 2024

– **Horário:** 20h (Horário de Brasília)

– **Local:** Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, São Paulo, SP

– **Transmissão:** Meu Timão

Contexto do Confronto

O jogo marcará um reencontro entre as duas equipes, que se enfrentaram pela última vez em março de 2024, quando o Corinthians foi derrotado pelo Minas Tênis Clube por 73 a 91. Com a capacidade para 6.000 torcedores, o Wlamir Marques será o palco para este importante embate. Os torcedores interessados podem verificar as informações sobre ingressos e acessibilidade no site oficial do Minas Tênis Clube.

Retrospecto e Expectativas

Historicamente, o Minas Tênis Clube tem se mostrado um adversário forte, especialmente nas últimas temporadas. O Corinthians, em busca de recuperar-se após a última derrota, entra em quadra com a expectativa de contar com o apoio da sua torcida para superar o rival.

Próximos Jogos

Após o confronto contra o Minas, o Corinthians ainda terá uma agenda movimentada no NBB, enfrentando Brasília em 2 de novembro e o Paulistano em 5 de novembro, ambos também em casa.

Este duelo promete ser uma grande oportunidade para o Corinthians mostrar sua força e dar um passo importante na tabela do campeonato. A rivalidade e a qualidade das equipes devem proporcionar um espetáculo emocionante para os fãs de basquete.

NBB 2024/25: Grandes Confrontos na Semana 4

A temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil (NBB) está em plena atividade, e a semana 4 promete trazer emocionantes confrontos entre algumas das principais equipes do torneio. Os jogos programados incluem duelos entre times que têm mostrado um bom desempenho até agora, destacando a competitividade do campeonato.

Jogos Imperdíveis da Semana

Flamengo x Fortaleza Basquete Cearense

O Flamengo, atual vice-líder do NBB, se prepara para enfrentar o Fortaleza Basquete Cearense. Vindo de uma vitória suada contra o Pinheiros, o time carioca busca manter sua posição entre os primeiros. O jogo ocorrerá no dia 29 de outubro, às 19h30 (horário de Brasília), no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza. A transmissão será feita pela ESPN e pelo NBB Basquet Pass, além de opções no YouTube.

Pinheiros x Minas

Na mesma data, o Pinheiros receberá o Minas, que é o líder da competição até o momento. O Pinheiros, após a derrota para o Flamengo, tentará se recuperar em casa. Este embate está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Poliesportivo H. Villaboim, em São Paulo, e será exibido pelo NBB Basquet Pass e YouTube.

Unifacisa x Botafogo

No dia seguinte, 30 de outubro, o lanterna Unifacisa enfrentará o Botafogo em um duelo crucial. O Unifacisa, buscando seu primeiro triunfo, terá que superar as dificuldades após uma derrota recente para o Pato Basquete. O jogo ocorrerá às 19h30, na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), e poderá ser assistido pelo NBB Basquet Pass e Rede Ita.

Clássico Paulista: São Paulo x Paulistano

Ainda no dia 30, o São Paulo, que está invicto na competição, terá pela frente o Paulistano. Este clássico paulista será um teste importante para o São Paulo, que quer continuar com seu aproveitamento de 100%. A partida está marcada para às 20h (horário de Brasília), no Morumbi, e será transmitida pelo NBB Basquet Pass e Disney+.

Expectativas e Conclusão

Os jogos dessa semana não só prometem ação intensa nas quadras, mas também são essenciais para a definição das posições na tabela do NBB. Com equipes como Flamengo, Botafogo e São Paulo mostrando força, os fãs de basquete podem esperar emoções a cada lance. Os confrontos também são uma oportunidade para os jogadores se destacarem e contribuírem para suas equipes na busca pelo título.

Com a crescente popularidade do NBB, a expectativa é que os fãs continuem a apoiar seus times e acompanhar cada jogo, seja pela televisão ou nas redes sociais, onde podem interagir e comentar sobre as partidas.

Para mais informações sobre os jogos e onde assistir, fique atento aos canais de transmissão e às atualizações nas plataformas digitais.