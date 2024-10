Prefeito concede passe livre para candidatos embarcarem nos ônibus nos dias de provas do Enem 2024

30/10/2024 |

O prefeito Cícero Lucena anunciou, nesta quarta-feira (30), que todos os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 serão beneficiados com passe livre para embarque no transporte público de João Pessoa, nos próximos dias 3 e 10 de novembro, quando ocorrerão as provas. Segundo dados do Painel Enem, divulgado pelo Ministério da Educação, a Capital paraibana registrou 30.957 pessoas inscritas.

“Além de reforçarmos a operacionalidade do transporte público nos dias de provas, com mais linhas e viagens à disposição nos domingos, também estamos garantindo a isenção na cobrança da tarifa, proporcionando além da contenção de gastos, segurança e comodidade para ir aos locais de aplicação de provas e retorno para as residências”, ressaltou o prefeito.

Para ter acesso ao benefício nos dias das provas, os passageiros deverão apresentar o cartão de confirmação do Enem 2024, documento que comprova a inscrição no exame e contém as informações pessoais, como nome, CPF e número de inscrição, além também, de um documento com foto.