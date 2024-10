Filme ‘Inexplicável’, baseado em história de paraibano, ganha evento de pré-estreia

Pré-estreia do filme “Inexplicável” aconteceu em João Pessoa | Foto: Reprodução/TV Cabo Branco. Bruna Couto

O filme “Inexplicável”, baseado no livro “O Menino que Queria Jogar Futebol”, do escritor paraibano Phelipe Caldas, ganhou um evento de pré-estreia na noite desta segunda-feira (28). O evento aconteceu em João Pessoa e recebeu familiares do personagem e atores do elenco.

O filme retrata a história real do jogador mirim Gabriel Varandas, que após vencer um título de futsal, enfrentou graves problemas de saúde e chegou a ser dado como morto. O desfecho deixou os médicos sem explicação.

As gravações do longa começaram no mês de junho de 2023, em São Paulo. No elenco estão os atores Letícia Spiller e Eriberto Leão como protagonistas, interpretando os pais do menino, que será vivido por Miguel Venerabile, da novela “Mar do Sertão”. André Ramiro, do filme “Tropa de Elite”, interpreta o médico Dr. Cristian, e Suely Franco será Suelene, a avó de Gabriel.

Trailer do filme “Inexplicável”. Reprodução

Inicialmente o filme entraria em cartaz nas salas de cinemas no dia 7 de novembro. No entanto, outros filmes nacionais, que também prometem sucesso de bilheteria, como “Ainda Estou Aqui”, escolhido para representar o Brasil no Oscar, e o filme infantil “A Arca de Noé”, também vão estrear na data.

Agora, a estreia do longa nas salas de cinema deve acontecer no dia 5 de dezembro deste ano. No evento de pré-estreia, Fabrício Bittar, diretor do filme, falou sobre a emoção proporcionada aos envolvidos com a história.

“Pesquisando histórias reais encontrei o livro do Phelipe, e o livro é muito emocionante. Já tem umas cenas muito cinematográficas. Tô muito emocionado inclusive dessa pré-estreia, é a primeira vez que a família do Gabriel e o Phelipe estão vendo o filme”, disse o diretor do longa.