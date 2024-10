Cuiabá x Corinthians ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (28/10)

A partida entre Cuiabá x Corinthians é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (28/10) às 19 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Cuiabá como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

Cuiabá x Corinthians: Confronto Vital na Luta Contra o Rebaixamento

No próximo dia 28 de outubro de 2024, Cuiabá e Corinthians se enfrentam em um duelo crucial pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes estão lutando contra a zona de rebaixamento, o que torna este confronto ainda mais significativo. O jogo será realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 19h (horário de Brasília).

Situação das Equipes

Atualmente, o Cuiabá ocupa a 18ª posição na tabela, com 27 pontos. A equipe precisa de uma vitória para tentar se afastar da zona de rebaixamento e evitar a queda para a Série B. Por outro lado, o Corinthians, com 32 pontos e na 16ª colocação, também está em uma situação delicada e não pode se dar ao luxo de perder pontos.

Historicamente, o confronto entre os dois times tem sido equilibrado. No primeiro turno do campeonato, as equipes se enfrentaram e o jogo terminou empatado em 1 a 1. No total, são sete partidas entre os clubes, com quatro vitórias do Corinthians, uma do Cuiabá e dois empates.

Onde Assistir

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 19h (de Brasília). Para aqueles fora do Brasil, o jogo será transmitido em canais como Fanatiz na América do Norte e outros locais.

Prováveis Escalações

**Cuiabá**:

– **Goleiro**: Walter

– **Defensores**: Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon

– **Meio-Campo**: Filipe Augusto, Fernando Sobral e Lucas Fernandes

– **Atacantes**: Gustavo Sauer, Isidro Pitta e Clayson

**Corinthians**:

– **Goleiro**: Hugo Souza

– **Defensores**: Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu

– **Meio-Campo**: Charles, Breno Bidon, Carrillo e Garro

– **Atacantes**: Memphis Depay e Yuri Alberto

Desfalques e Expectativas

Para o Cuiabá, Alan Empereur e Lucas Mineiro retornam após ausências, enquanto o Corinthians não contará com Martínez, que está lesionado.

A expectativa é de um jogo tenso, em que a pressão por um bom resultado pode influenciar o desempenho das equipes. O Corinthians, por ter um elenco mais forte, pode ter uma ligeira vantagem, mas o Cuiabá jogando em casa deve fazer o possível para surpreender.

**Palpite**: Cuiabá 1 x 2 Corinthians

A partida promete ser emocionante e decisiva para os destinos das duas equipes nesta reta final do Brasileirão.

