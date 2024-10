Augsburg x Borussia Dortmund ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (26/10)

O jogo entre Augsburg x Borussia Dortmund Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (26/10) às 10:30 hs . O mandante desta partida será o Borussia que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Prévia: Augsburg x Borussia Dortmund – Previsão, Notícias da Equipe, Escalações

Após uma humilhante derrota contra o Real Madrid na Champions League, o Borussia Dortmund, comandado por Nuri Sahin, buscará se reerguer ao enfrentar o Augsburg na WWK Arena neste sábado, em sua oitava partida na Bundesliga.

Análise da Partida

O Augsburg vem de uma derrota por 3-1 para o Freiburg, onde a defesa mostrou vulnerabilidades significativas. A equipe sofreu 18 gols na temporada, sendo a segunda pior defesa da Bundesliga. Jess Thorup, treinador do Augsburg, afirmou que o confronto contra o Freiburg seria um indicador do nível atual de sua equipe, e a realidade é que o clube parece destinado a lutar contra o rebaixamento.

O Augsburg venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos, enquanto, em casa, perdeu apenas um dos últimos quatro jogos. No entanto, sua posição é preocupante e um resultado positivo contra o Dortmund é crucial para ganhar confiança.

Por outro lado, o Borussia Dortmund foi derrotado por 5-2 pelo Real Madrid, apesar de liderar por 2-0 no intervalo e não sofrer gols até os 60 minutos. Sahin assumiu a responsabilidade pela derrota, mencionando sua decisão de mudar para um sistema de três zagueiros como o ponto de virada do jogo.

O Dortmund vem de uma vitória por 2-1 contra o St. Pauli na última rodada da Bundesliga. Apesar de criar seis grandes chances, o time sofreu pressão em momentos críticos. A equipe perdeu dois dos últimos três jogos e sofreu nove gols nesse período. Além disso, os aurinegros vêm de três derrotas consecutivas fora de casa, concedendo 12 gols.

Notícias das Equipes

O Augsburg terá de lidar com a ausência do goleiro Daniel Klein e do defensor Mads Valentin Pedersen, que só devem retornar em novembro. Além disso, Fredrik Jensen e Ruben Vargas continuam fora, o que abre espaço para Samuel Essende e Phillip Tietz no ataque. No meio-campo, Onyeka, Jakic e Rexhbecaj são candidatos prováveis para uma formação com três volantes.

O Borussia Dortmund, por sua vez, não contará com Karim Adeyemi, que sofre com uma lesão na coxa, além de Yan Couto. Julien Duranville e Giovanni Reyna também estão fora até o próximo mês, enquanto Niklas Sule é dúvida. A zaga deve ser formada por Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck, enquanto Emre Can e Pascal Gross podem entrar no meio-campo no lugar de Marcel Sabitzer e Felix Nmecha.

Escalações Prováveis

Augsburg: Labrovic; Bauer, Gouweleeuw, Matsima; Wolf, Onyeka, Jakic, Rexhbecaj, Giannoulis; Essende, Tietz.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Gross; Sabitzer, Brandt, Gittens; Guirassy.

Palpite

Embora Sahin espere que sua equipe se recupere de forma convincente contra o Augsburg, é difícil ignorar o fraco desempenho defensivo do Dortmund. Além disso, o time visitante tem mostrado dificuldades em jogos fora de casa na Bundesliga, e não seria surpreendente se o Augsburg conseguisse um ponto neste sábado.

Placar previsto: Augsburg 2-2 Borussia Dortmund.

Para mais notícias e análises sobre esportes, confira FM Rural. E para conteúdos inspiradores, visite Mais Alma.