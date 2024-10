Braga x Bodo/Glimt ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (23/10)

Por MRNews



Preview: Braga x Bodo/Glimt – Prediction, Team News, Lineups

Ficha

– **Data:** 23 de outubro de 2024

– **Horário:** 17:30 (horário de Brasília)

– **Estádio:** Estádio Municipal de Braga, Braga, Portugal

– **Competição:** Liga Europa | Fase de Grupos

O Braga, representando a Primeira Liga de Portugal, busca sua segunda vitória na fase de grupos da Liga Europa quando receberá o Bodo/Glimt, da Noruega. As duas equipes se encontram em momentos diferentes no torneio, com o Braga buscando melhorar sua posição, enquanto o Bodo/Glimt tenta consolidar-se após um início promissor.

Análise do Jogo

**Forma do Braga**

Na última rodada, o Braga sofreu uma derrota por 3 a 0 contra o Olympiacos, atual campeão da Liga Conferência. No entanto, conseguiram uma vitória emocionante sobre o Maccabi Tel Aviv em sua estreia na competição, com um gol salvador nos minutos finais. No campeonato nacional, a equipe ocupa o 5º lugar, acumulando 14 pontos após 8 jogos, e mostra um ataque eficaz, com 13 gols marcados. A equipe tem um bom histórico em casa, vencendo 4 de suas últimas 5 partidas no Estádio Municipal de Braga.

**Forma do Bodo/Glimt**

O Bodo/Glimt, por outro lado, teve um desempenho sólido na sua estreia na Liga Europa, derrotando o Porto por 3 a 2. No entanto, a equipe vem de dois empates sem gols, demonstrando dificuldades em converter chances em gol. Apesar de estar em 7º lugar na Eliteserien, a equipe está a 5 pontos do primeiro lugar, mostrando um desempenho inconsistente recentemente, especialmente fora de casa, onde têm apenas uma vitória nos últimos 6 jogos.

Informações sobre a Equipe

**Braga – Lesões e Possíveis Escalações**

O Braga não poderá contar com os defensores Paulo Oliveira e Rodrigo Zalazar, que estão fora até o início de novembro, e Robson Bambu é dúvida por conta de uma lesão na coxa. Espera-se que Matheus inicie no gol, com Joao Ferreira e Sikou Niakate na zaga. No meio-campo, Vitor Carvalho e Andre Horta podem formar a dupla de volantes, enquanto Bruma e Rafik Guitane devem atuar nas laterais, apoiando o atacante Roberto Fernandez.

**Bodo/Glimt – Lesões e Possíveis Escalações**

O Bodo/Glimt apresenta diversas ausências, incluindo os atacantes Andreas Helmersen, Daniel Bassi e Samuel Burakovsky. Com o meio-campo e a defesa também desfalcados, Kjetil Knutsen deve optar por Isak Dybvik Maatta, Kasper Hogh e Jens Petter Hauge no ataque, com Hakon Evjen, Patrick Berg e Sondre Fet formando o meio-campo.

Palpite Final

**Palpite:** Braga 1-1 Bodo/Glimt

A força do Braga em casa sugere que eles podem sair com um resultado positivo, mas a inconsistência recente da equipe e o histórico do Bodo/Glimt fora de casa indicam que um empate pode ser o resultado mais provável.

Esse confronto entre Braga e Bodo/Glimt promete ser uma batalha intensa, com ambos os times lutando para melhorar suas posições na tabela. Os torcedores podem esperar um jogo competitivo no Estádio Municipal de Braga.

