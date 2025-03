Emlur e Semam fazem ação especial em alusão ao Dia Mundial da Água

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizaram, neste sábado (22), Dia Mundial da Água, uma ação especial na nascente do Rio Cabelo, no Parque das Águas, no bairro de Mangabeira. Com a participação de alunos de uma escola privada, foram plantadas e distribuídas mudas de árvores nativas ao som do grupo de percussão Baticumlata, da Emlur.

“A Semam, como uma entidade responsável por toda a parte ambiental de João Pessoa, cuida também da questão hídrica. Hoje é o Dia Mundial da Água, constituído desde 1992, no Rio de Janeiro, um dia criado com a intenção de cuidar do planeta na parte hídrica. Aqui em João Pessoa, nós temos o maior cuidado, não só na questão sustentável, mas principalmente com as nossas nascentes”, afirmou o secretário executivo de Meio Ambiente, Djalma Castro.

Ele explicou que a Semam possui um diagnóstico de todas as nascentes da cidade e cuida do monitoramento, acompanhamento e plantio de árvores nativas. “Hoje, junto com várias entidades e ongs, comemoramos esse dia que é de grande importância para a agricultura, para as árvores, os animais”.

O objetivo maior, conforme o secretário, é passar para toda a sociedade a importância de não poluir os rios e os mares. Ele lembrou ainda que esta é apenas uma das ações feitas diuturnamente pela Semam em prol da parte hídrica de João Pessoa, um trabalho com as comunidades, com as escolas e com a sociedade. “Agradecemos a presença dos parceiros porque ninguém consegue fazer nada sozinho”, acrescentou.

Claudiano Herculano é professor de uma escola privada da Capital e levou um grupo de alunos para participar da ação. “O papel da escola é mostrar aos nossos alunos a importância da água. Eles vieram também conhecer o trabalho realizado pela Semam. Água é vida e é essencial esse trabalho de conscientização e preservação”, pontuou.

Um dos alunos que participou da atividade foi Inaldo José de Aguiar Júnior, do Ensino Médio, que falou sobre o que aprendeu e como pode se tornar um multiplicador. “Nossa escola vem nos ensinando sobre a importância de cuidar das nossas nascentes para que a gente possa ensinar às outras pessoas como preservar”, disse.

A diretora do Departamento de Valorização de Resíduos Sólidos da Emlur, Kênia Chaves, ressaltou que a Emlur sempre atua nas campanhas em parceria com a Semam. “Temos aqui a nascente do Rio do Cabelo e essa praça que as pessoas precisam preservar também junto com o poder público. Tem a questão dos resíduos descartados de forma incorreta nesse local e, por isso, viemos trazer essa conscientização. Não falamos só da nascente do rio, mas desse ambiente que é importante para todos”, ressaltou.

Elisângela Rocha, da Comissão de Gestão Ambiental da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), enfatizou que a instituição apoia a ação, principalmente em relação à nascente do rio e à recuperação dele ao longo de sua extensão. “É um rio importante para a natureza, mas principalmente para nós. Hoje estamos dando apoio, ajudando, mas também exigindo um olhar e a parceria da comunidade porque a preservação é um trabalho de todos”, declarou.

Outra parceira nas ações de preservação da nascente do Rio do Cabelo é a Polícia Ambiental, que cuida da fiscalização. “Nós fiscalizamos os mananciais e pedimos que se encontrar alguma pessoa descartando resíduos sólidos de forma irregular, ligue para o 190. Além da forma repressiva, nós temos também a educação ambiental com os nossos animais taxidermizados, contribuindo para manter uma conexão maior com a sociedade e a nossa fauna, lembrando a importância de preservar cada bicho desse na nossa natureza”, observou a policial ambiental Ytammara de Moura Brasil.

A secretária executiva de Mudanças Climáticas da Semam, Maristela Viana, afirmou que a questão climática é de urgência. “Vemos que está na nossa porta e as cidades estão se preparando para que essas mudanças sejam mitigadas. A prioridade são os rios, que precisam ser reflorestados para que deixemos de emitir mais carbono. A prioridade de tudo é a educação ambiental para que a população ajude para que a nossa qualidade de vida melhore e que possamos atravessar esses desafios das mudanças climáticas extremas”.

É esse trabalho de parceria que o mecânico Severino Barros de Azevedo também defende e executa. “Para nós é muito importante ajudar. Um dos vizinhos colocou uma placa pedindo para que as pessoas mantenham esse local limpo. Quando estou na praça com os amigos, guardamos todas as latas e lacres. Também colocamos sacolinhas para que cada um recolha o lixo depois. Plantei árvores na praça, pés de tamarindo, caju. Sou um defensor do meio ambiente”, completou.