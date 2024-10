PALPITES Vasco x Atlético-MG Onde assistir ao vivo e escalações COPA DO BRASIL 2024, HOJE (19/10)

Por MRNews



O jogo entre Vasco x Atlético-MG marcado para acontecer nesta HOJE às 18h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2024 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Vasco que vai buscar a vitória em seus domínios.

Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da semifinal da Copa do Brasil

Por https://vasconet.com.br

Neste sábado, 19 de outubro de 2024, Vasco da Gama e Atlético-MG se enfrentam no decisivo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Após a vitória por 2×1 do Galo na partida de ida, o Gigante da Colina busca reverter o placar jogando em casa, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). A partida começa às 18h30 (horário de Brasília) e promete fortes emoções, com as duas equipes lutando por uma vaga na final da competição.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar o confronto em diversas plataformas. O jogo será transmitido ao vivo pelo canal SporTV (TV fechada), pela plataforma de streaming Amazon Prime Video e pelo canal pay-per-view Premiere. Para quem ainda não é assinante, é possível testar o Premiere gratuitamente por sete dias ao assinar via Amazon Prime Video.

Prováveis escalações

Ambos os times vêm com força máxima para o confronto. O Vasco, comandado por Rafael Paiva, deve entrar em campo com Léo Jardim no gol; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton formando a linha defensiva; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet e Coutinho no meio-campo; e Emerson Rodríguez e Vegetti no ataque.

O Atlético-MG, dirigido por Gabriel Milito, deve escalar Everson no gol; Saravia, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana na defesa; Otávio, Alan Franco e Scarpa no meio; e Palacios, Hulk e Paulinho completando o setor ofensivo.

Como os times chegam para o confronto

No Brasileirão, Vasco e Atlético-MG estão em posições semelhantes, mas com desempenhos recentes distintos. O Galo ocupa o 9º lugar com 41 pontos, enquanto o Vasco está logo abaixo, em 10º, com 37 pontos. Na última rodada do campeonato, o Atlético-MG empatou com o Fortaleza, enquanto o Vasco sofreu uma derrota contundente de 3×0 para o São Paulo.

Com a vantagem do resultado no jogo de ida, o Atlético-MG pode até empatar para garantir sua vaga na final. Já o Vasco precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar diretamente.

Será uma partida decisiva e emocionante, com os dois times buscando a tão sonhada vaga na final da Copa do Brasil.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net