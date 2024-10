“O eleitor de João Pessoa está fazendo uma opção pragmática”, avalia o diretor da Quaest

Divulgação/TV Cabo Branco

O diretor da Quaest, Felipe Nunes, em entrevista à Rede Paraíba sobre o resultado da primeira pesquisa do segundo turno das eleições em João Pessoa, nesta quinta-feira (18), avaliou que o eleitor da capital “está fazendo uma opção pragmática” na escolha entre Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL).

A primeira pesquisa Quaest, com o cenário do segundo turno das eleições para prefeito de João Pessoa apontou que houve uma transferência maior dos votos dos eleitores de Ruy Carneiro (Podemos) e Luciano Cartaxo (PT) para Cícero do que para o oponente, que é apoiado oficialmente por Bolsonaro.

“Numa disputa de dois candidatos da direita, que está acontecendo em outras cidades do Brasil, revela um padrão muito interessante. Por quê? Em João Pessoa, a gente está vendo a disputa entre a política pragmática e a política ideológica. Hoje a vantagem de Lucena está exatamente no fato dele, que é prefeito da cidade, bem avaliado, tem 57% de avaliação positiva, está conseguindo atrair do seu lado eleitores que mesmo não concordando ideologicamente com ele, como é o caso dos eleitores que votaram no Cartaxo ou no Ruy no primeiro turno, mas que preferem, segundo a pesquisa, votar no Lucena no percentual maior do que no caso do Queiroga”, comentou o diretor da Quaest.

A pesquisa também revelou que há um temor maior no eleitorado de que Queiroga seja eleito do que Cícero Lucena reeleito prefeito no próximo dia 27 de outubro.

“Isso acontece porque o prefeito está conseguindo atrair os eleitores principalmente do Cartaxo, que embora não concordem com ele ideologicamente, estão fazendo uma opção pragmática. Neste caso, o pragmático está vencendo a ideologia. Vamos ver como é que essa disputa se arrasta até a semana que vem”, analisou Felipe Nunes.

Confira a entrevista na íntegra: