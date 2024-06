Cícero Lucena apresenta avanços de João Pessoa na área ambiental e vice-prefeita do Recife elogia políticas que inspiram a Capital pernambucana

Um programa de construção de parques em avenidas principais da cidade, a transformação do antigo lixão do Roger em parque socioambiental, além de led na iluminação pública, plantio de árvores em espaços urbanos, início da substituição da frota de carros comuns por elétricos e a inovação da coleta seletiva de lixo. Durante o seminário ‘Nortear Caminhos Sustentáveis”, dentro da programação da Semana Nacional do Meio Ambiente, o prefeito Cícero Lucena apresentou experiências exitosas da Prefeitura de João Pessoa nessa área, que renderam, mais uma vez, o selo Cidade Amiga das Árvores e deverão ser compartilhadas pela cidade do Recife, em Pernambuco.

O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (4), no auditório da Uniesp, na BR-230, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, com a participação de várias entidades e órgãos ligados a uma política com compromisso ambiental e a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão.

Cícero Lucena aproveitou para assinar a revisão do Código Municipal do Meio Ambiente e receber o Selo Tree Cities of The World, da Arbor Day Foundation (USA), que reconhece cidades comprometidas em garantir que suas florestas e árvores urbanas sejam adequadamente mantidas, gerenciadas de forma sustentável e devidamente celebradas.

“Só na parceria com o Governo do Estado nós temos três parques básicos, como Parque da Cidade, o do Roger e o Cuiá. São mais de um milhão de metros quadrados nessa busca incessante da preservação do meio ambiente, de replantio, de construção de novos espaços arborizados. Além dos parques lineares da Prefeitura – nas Três Ruas, da Hilton Souto Maior, Aeroclube, Valentina e também vamos fazer na Juscelino Kubitschek, no Geisel. E temos avanços em outras áreas, com objetivo de melhorar a qualidade de vida, a eficiência dos serviços, com compromisso ambiental”, enfatizou o prefeito.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Welison Silveira, disse que a Semana Nacional do Meio Ambiente visa despertar, na sociedade e no poder público, disseminar uma consciência de sustentabilidade, preservação e biodiversidade. Ele ainda lembrou que a gestão municipal tem participado e colaborado com as discussões mundiais sobre o meio ambiente nas últimas conferências sobre o tema, levando a sua experiência e aprendendo, também, com o que se tem feito de mais importante em relação aos desafios climáticos fora do país.

“Estivemos na Cop 26, em Glasgow, Cop 28, em Dubai, e, com certeza, estaremos na Cop 30, em Belém. Firmando mais compromissos, assim como foi firmado naquele momento, um desafio de chegar ao plantio de 500 mil árvores plantadas na nossa Capital. E esse desafio é fruto da implantação de políticas públicas, não só de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, mas de várias secretarias parceiras. A partir do momento em que o compromisso em pavimentar mais de mil ruas e não só se preocupando com a pavimentação, padronização de calçadas e acessibilidade, o prefeito pediu que nós implantássemos a política de arborização e o projeto Adote uma Árvore já é realidade em nossa cidade”, destacou o secretário.

Todas essas experiências impactaram bastante a vice-prefeita de Recife, Isabela de Roldão, que afirmou inspirar a Capital pernambucana e disseminar as mesmas ideias na sua cidade. “O meio ambiente está na pauta das duas capitais. Quando a gente discute sustentabilidade, planeta, meio ambiente, não há divisão geográfica. Eu fiquei maravilhada e encantada com a fala do prefeito João Campos dizendo que muitas experiências que estamos vivendo aqui a gente está levando para Recife, inclusive. Eu acho que essa é a grande pauta sustentável da humanidade. A gente precisa aprender com a natureza. Vamos trocar, vamos compartilhar conhecimento para a gente poder cuidar da nossa casa comum”, enfatizou.