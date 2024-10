Que horas começa Temperatura Máxima e Fantástico?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 06/10.

Programação de Domingo, 06/10/2024 – TV Globo – Horário de Brasília

Este domingo na TV Globo promete ser recheado de entretenimento para toda a família. Desde dramas emocionantes, passando por programas jornalísticos, até filmes de ação e aventura, a programação está preparada para agradar a todos os gostos. Confira os destaques do dia:

**04:30 – Sessão Festival do Rio – Três Verões**

Abrindo o domingo, o drama *Três Verões* retrata a vida de uma caseira que, ao longo de três verões, testemunha os impactos de um grande escândalo financeiro na família de seus patrões. O filme explora questões sociais e políticas com sensibilidade e profundidade.

**05:55 – Santa Missa**

Para os fiéis, a *Santa Missa* traz o momento de reflexão e oração, com a transmissão de uma cerimônia religiosa ao vivo, proporcionando paz e espiritualidade logo cedo.

**06:45 – Globo Comunidade RJ**

Voltado para os acontecimentos e temas locais, o *Globo Comunidade RJ* traz reportagens e debates sobre questões que impactam diretamente a vida dos cariocas.

**07:15 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios**

Empreendedores e aqueles interessados no mundo dos negócios terão dicas valiosas e histórias inspiradoras no *Pequenas Empresas & Grandes Negócios*, programa que destaca o empreendedorismo no Brasil e traz soluções inovadoras.

**08:00 – Giro Eleições**

Com a aproximação das eleições, o *Giro Eleições* apresenta as atualizações mais recentes sobre a corrida eleitoral no Brasil, com reportagens e análises sobre os candidatos e os principais temas debatidos.

**08:10 – Globo Rural**

O *Globo Rural* traz reportagens sobre o agronegócio e a vida no campo, com dicas para produtores rurais e informações importantes sobre o cenário agrícola nacional e internacional.

**09:30 – Auto Esporte**

Para os apaixonados por carros e motos, o *Auto Esporte* traz as últimas novidades do mundo automobilístico, com testes de veículos, lançamentos, dicas de manutenção e muito mais.

**10:05 – Esporte Espetacular**

O *Esporte Espetacular* é a principal revista esportiva do país, com matérias especiais, entrevistas e cobertura dos principais eventos esportivos da semana. O programa também conta com quadros divertidos e emocionantes.

**12:35 – Giro Eleições**

Mais uma edição do *Giro Eleições*, com atualizações importantes sobre o cenário eleitoral.

**12:45 – Temperatura Máxima – Velozes & Furiosos 7**

Na *Temperatura Máxima*, o sucesso de bilheteria *Velozes & Furiosos 7* traz ação e adrenalina com perseguições de carros alucinantes. Dom e sua equipe enfrentam novos desafios em um dos filmes mais eletrizantes da franquia.

**14:55 – Campeões de Bilheteria – Homem-Aranha: De Volta ao Lar**

Continuando a programação de filmes, *Homem-Aranha: De Volta ao Lar* mostra o jovem Peter Parker tentando equilibrar sua vida como estudante e como o herói que todos conhecem, enquanto enfrenta novos inimigos e desafios. Uma aventura imperdível para os fãs de super-heróis.

**17:00 – Giro Eleições**

Mais uma atualização do *Giro Eleições*, garantindo que os telespectadores fiquem por dentro das novidades da política nacional.

**17:10 – Domingão com Huck**

O *Domingão com Huck* traz quadros variados, entretenimento para toda a família e histórias emocionantes. Com apresentações musicais, desafios e entrevistas, o programa é um dos favoritos do público brasileiro.

**18:00 – Giro Eleições**

Outra edição do *Giro Eleições*, mantendo a cobertura contínua sobre o cenário político.

**18:10 – Domingão com Huck**

O *Domingão com Huck* retorna logo após o *Giro Eleições*, com mais diversão e atrações para encerrar o fim da tarde de domingo com alto astral.

**19:00 – Fantástico**

O *Fantástico*, a revista eletrônica mais tradicional do Brasil, traz reportagens investigativas, histórias inspiradoras e o resumo dos acontecimentos mais importantes da semana no Brasil e no mundo. Sempre com uma cobertura ampla e variada, o programa é um dos pontos altos da programação dominical.

**23:25 – Circuito Sertanejo – Melhores Momentos**

Para os fãs de música sertaneja, o *Circuito Sertanejo* traz os melhores momentos de shows e apresentações dos maiores nomes do gênero. Uma celebração da música sertaneja com muita animação e emoção.

**00:15 – Domingo Maior – Rota de Fuga 2**

Na faixa de filmes *Domingo Maior*, o suspense e a ação tomam conta com *Rota de Fuga 2*. Sylvester Stallone retorna para mais um desafio repleto de ação e adrenalina, em uma trama que envolve fugas impossíveis e muita estratégia.

**02:00 – Cinemaço – Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra**

Encerrando a noite com aventura, o *Cinemaço* exibe *Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra*, onde o icônico Capitão Jack Sparrow embarca em uma missão para recuperar seu navio roubado. Uma combinação de ação, humor e fantasia para fechar o domingo com chave de ouro.

—

Com uma programação variada e cheia de grandes atrações, o domingo promete muito entretenimento e informação para todos os públicos. Não perca nenhum momento e aproveite as opções imperdíveis da TV Globo!

