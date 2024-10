candidatos a prefeito de Campina Grande repetem falas falsas e erram dados

Bruna Couto

Os seis candidatos à prefeitura de Campina Grande participaram, nesta quinta-feira (3), do Debate da TV Paraíba. Durante o debate, André Ribeiro (PDT), Artur Bolinha (Novo), Bruno Cunha Lima (União), Jhony Bezerra (PSB), Inácio Falcão (PCdoB) e Nelson Júnior (Psol) citaram dados sobre educação, emprego, administração pública, saúde, entre outros.

As equipes do Jornal da Paraíba e Núcleo de Dados da Rede Paraíba apuraram e encontraram erros em algumas informações.

Confira abaixo algumas frases que foram checadas durante o debate da TV Paraíba, em ordem de declaração:

Quando eu assumi a secretaria de saúde do estado […] diziam que a fila de cirurgias era impossível zerar, e a gente zerou. Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Segundo dados do próprio Governo da Paraíba, a fila de cirurgias eletivas zerou no final de 2021, conforme matéria publicada no jornal estatal A União, no dia 10 de dezembro de 2021. Na época, o secretário de Estado da Saúde era Geraldo Medeiros, e Jhony Bezerra atuava como diretor geral do Hospital de Clínicas de Campina Grande, onde ficou até março de 2022, quando só então passou a integrar um cargo de gestão na pasta da Saúde no cargo de Secretário de Estado de Gestão de Rede de Unidades de Saúde.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

“Eu trouxe a montadora de motos elétricas para Campina Grande, trouxe o centro de distribuição de ar-condicionado, fui responsável pelo destravamento daquele imóvel da AeC.” André Ribeiro, candidato pelo PDT à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

O candidato participou do processo como procurador do município na época da doação do terreno para a empresa de call center AeC.

Além disso, em março de 2024, quando o candidato era secretário-executivo de Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o governador João Azevêdo anunciou a instalação da montadora de motos elétricas e do Centro de Distribuição de ar-condicionado em Campina Grande como parte de ações para o desenvolvimento industrial da região.

“A Feira Central […] vive uma expectativa em cima de mais de 20 anos […] e infelizmente nada de concreto foi feito naquele espaço.” Artur Bolinha, candidato pelo Novo à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

A Feira Central de Campina Grande teve um projeto de requalificação anunciado em 2013. Na época, a previsão era de um custo de R$ 19 milhões. Quase 11 anos depois, houve uma primeira etapa de obras até 2016.

A primeira fase das obras, que começou em 2015, incluiu a construção de novos pontos comerciais e a preservação de patrimônios culturais e históricos da região. Em 2016, novos pontos comerciais foram construídos, e itens históricos foram descobertos durante as escavações.

Em 2023, a prefeitura lançou um concurso junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. projeto arquitetônico para a Feira Central foi selecionado.

Campina Grande, ao longo, fechou os restaurantes populares Inácio Falcão, candidato pelo PC do B à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizada no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

A informação não reflete o contexto completo dos eventos envolvendo o restaurante.

Se a declaração for analisada em relação ao passado, mais especificamente durante a gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues, ela está correta. Romero encerrou as atividades de alguns restaurantes populares e cozinhas comunitárias da cidade, incluindo o restaurante do Distrito dos Mecânicos.

No entanto, houve a reabertura do restaurante, conforme reportado no Jornal da Paraíba, que voltou a funcionar a partir de agosto de 2023, sob o nome Restaurante Popular Prato do Povo.

“A gente tem visto Campina Grande perder postos de trabalho, só na indústria foram mais de três mil empregos que Campina Grande perdeu nos últimos dois anos.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

Nos últimos dois anos, a indústria de Campina Grande perdeu 3.210 postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em 2023, foram 2.478 postos a menos, enquanto em 2022, a perda foi de 732. Esses números somam o total de vagas eliminadas, refletindo o saldo negativo nas admissões e desligamentos no setor industrial da cidade.

Esse governo começou com secretários interinos, esse governo está terminando com […] três secretarias ocupadas pelo mesmo secretário. Artur Bolinha, candidato pelo Novo à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

A declaração de Artur Bolinha faz referência a Gustavo Braga, atual Secretário de Finanças (SEFIN) de Campina Grande, que também acumulou temporariamente as funções de secretário interino em outras duas pastas: a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL).

A nomeação de Gustavo Braga para chefiar mais duas secretarias interinamente foi oficializada em junho deste ano, conforme relatado pelo Jornal da Paraíba.

O que a gente vê hoje na prefeitura de Campina Grande é um secretário de saúde com formação de advogado Artur Bolinha, candidato pelo Novo à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É FALSA

A afirmação de que o atual secretário de Saúde de Campina Grande possui formação em Direito é falsa. O comentário faz referência a Dunga Júnior. Conforme reportado no g1 Paraíba, o gestor tem formação em Administração de Empresas, e seu histórico inclui atuação como secretário de Gestão, Governo e Articulação Política, além de chefe de gabinete da Prefeitura de João Pessoa e deputado estadual entre 2007 e 2010. Ele também foi prefeito da cidade de Alcantil.

“Eu reabri o restaurante popular do distrito dos Mecânicos que já vai servindo exatas 146 mil refeições.” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Essa informação não corresponde exatamente aos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria, via Lei de Acesso à Informação (LAI), o Restaurante Popular Prato do Povo, reaberto em 14 de agosto de 2023, serviu até o dia 19 de agosto de 2024 um total de 109.109 refeições.

O total de refeições servidas durante um ano representa uma média de 9 mil refeições mensais. Para atingir a marca de 146 mil refeições mencionada por Bruno, seria necessário que, em apenas um mês, fossem servidas aproximadamente 37 mil refeições adicionais — uma quantidade quatro vezes superior à média mensal.

O Ranking Connected Smart Cities apresentou as 100 cidades com brasileiras com o melhor desempenho no campo da mobilidade humana e urbana. No Nordeste, cidades como Mossoró, Petrolina, Carpina, sem falar capitais, estão entre as seis cidades no Brasil bem colocadas na mobilidade humana, humana e urbana. Campina Grande não aparece. Nelson Júnior, candidato pelo PSOL à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizada no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

O Ranking Connected Smart Cities, elaborado pela Urban Systems, já publicou a edição 2024 no qual mostra que, no quesito de mobilidade urbana, Campina Grande não aparece entre as 100 cidades com o melhor desempenho em mobilidade urbana do país. No ano anterior também não aparece.

Contudo, afirmar que cidades como Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Petrolina e Carpina, em Pernambuco, sem falar das capitais dos Estados, estão entre as seis cidades no Brasil bem colocadas na mobilidade urbana é falso. Das três citadas, apenas a cidade de Carpina aparece nos relatórios de 2023, na posição 91, e em 2024, na posição 99.

No mesmo relatório, nenhuma cidade do Nordeste, incluindo capitais, aparece entre as seis primeiras cidades com o melhor desempenho no ranking. Dos anos 2023 e 2024 do mesmo levantamento, a cidade de Fortaleza é a melhor ranqueada, ficando nas posições 11 e 8, respectivamente aos anos citados.

“O Isea, que teve dois princípios de incêndio nessa atual gestão.” Inácio Falcão, candidato pelo PC do B à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizada no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É FALSA

A maternidade do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) registrou, na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), apagão na rede elétrica em janeiro de 2023. Na ocasião, o apagão aconteceu no prédio principal da maternidade. Além da falta de energia, o gerador do Instituto também não funcionou.

A interrupção no abastecimento de energia no Isea foi ocasionada por um curto-circuito em um cabo subterrâneo que liga os sistemas, de acordo com a Secretaria de Saúde do município. Os reparos foram realizados por trabalhadores da concessionária de energia ao longo do dia do ocorrido, e um gerador extra foi ligado por outra rede de distribuição.

A UFCG, o ano passado, foi o primeiro lugar no Brasil em depósito de patentes. Nelson Júnior, candidato pelo PSOL à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizada no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

O relatório do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de 2023 indicou que a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) foi a universidade federal que mais depositou patentes de inovação no referido ano, com 101 depósitos.

Contudo, a UFCG ficou em segundo lugar geral nas patentes de inovação, ficando atrás apenas, da Petrobras, que depositou 125 patentes de inovação.

“Não existe em Campina (Centro de Convivência do Idoso).” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É FALSA

Campina Grande possui o Centro Municipal de Convivência do Idoso, localizado no bairro dos Cuités, que atende idosos oferecendo atividades de socialização, recreação, e serviços de apoio voltados para essa faixa etária. O centro é uma das iniciativas da Secretaria de Assistência Social. As atividades no Centro Municipal de Convivência do Idoso de Campina Grande foram retomadas em 2021.

Essa gestão e a gestão anterior (Romero Rodrigues), que o foi o seu criador, que desmanchou o Terminal de Integração Inácio Falcão, candidato pelo PC do B à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizada no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

Na gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues, em 2019, o Terminal de Integração passou a funcionar, assim como todos os pontos da cidade, como um terminal de integração temporal.

O usuário tem uma hora para passar o cartão no segundo ônibus, contando desde o momento em que passa o cartão no primeiro ônibus. Caso o tempo seja esgotado, o sistema cobrará outra passagem do usuário. Além disso, os veículos não podem ser da mesma linha.

Na ocasião, transformar o Terminal de Integração num sistema de integração temporal ocorreu como uma alternativa ao aumento da tarifa de ônibus.

“[O PDT] fez, quando governou o Ceará, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 88 eram do Ceará. André Ribeiro, candidato pelo PDT à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

O PDT esteve à frente do Governo do Ceará com Izolda Cela como vice-governadora (2015-2022) e governadora (2022-2023). Em um artigo publicado no site oficial do governo do Ceará, o próprio governo informa que 22 escolas estaduais de ensino médio estavam entre as 100 melhores públicas do Brasil no Ideb 2023.

Além disso, o Governo do Ceará também divulgou que 87 escolas do 1º ao 5º ano do fundamental estavam entre as 100 melhores no Ideb 2021. Nesse caso, a gestão das escolas públicas é de responsabilidade dos municípios, mas também são seguidas as diretrizes das políticas estaduais de apoio à educação.

De acordo com a assessoria do candidato, “essa referência vem desde o governo Cid Gomes, mas sobretudo da cidade de Sobral, que também era governada pelo PDT e que é referência nacional. A única ressalva é que eu me referi a 88, quando foram 87 escolas, portanto a informação é completamente verídica. Ademais, inobstante a isso, o fato é que o PDT, mesmo no período de revezamento com o PT, esteve no governo durante todo o tempo, quer seja pelo governador Cid Gomes, quer seja pela vice Izolda, que passou a ser governadora no ano de 2022, exatamente quando tivemos 87 das 100 melhores escolas”.

Vale ressaltar que Cid Gomes foi eleito governador do Ceará em 2006 e depois foi reeleito em 2010, ambos os mandatos pelo PSB. Em outubro de 2013, restando pouco mais de um ano para o fim do mandato de governador, Cid Gomes deixou o PSB e entrou para o PROS, e em 2015 se filiou no PDT, de onde saiu em 2023.

São mais de 400 salas de aula com ar-condicionado na rede municipal de ensino. Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à à prefeitura de Campina Grande, em debate na TV Paraíba, realizado no dia 3 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

A Secretaria de Educação de Campina Grande instalou mais de 400 aparelhos de ar-condicionado em escolas e creches municipais entre 2021 e setembro de 2024, como parte de um projeto de climatização das instituições de ensino da cidade. A informação foi encaminhada ao Jornal da Paraíba.

A Prefeitura pontuou, no entanto, que algumas escolas, especialmente aquelas com estruturas mais antigas, ainda não têm todas as salas climatizadas devido à necessidade de reparos na rede elétrica, que precisa ser adequada para suportar os aparelhos de ar-condicionado.

*Participaram da checagem os jornalistas Dani Fechine, Dennison Vasconcelos, Diogo Almeida, Erickson Nogueira, Lara Brito e Taiguara Rangel.