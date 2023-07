PALPITES São Paulo x Fluminense SÉRIE A , ANÁLISE COMPLETA, MELHORES ODDS, PROGNÓSTICOS

A partida entre São Paulo x Fluminense é válida pelo Brasileirão da série A DE 2023 e A bola rola hoje (01/07) às 18:30 HS (horário de Brasília).

PALPITES E RETROSPECTOS

116:00 São Paulo 2 x 1 Fluminense (Ambos marcam, empate anula) 18:30 Flamengo 3 x 1 Fortaleza (Flamengo vence, mais de 1,5 glos) 18:30 Bahia 1 x 2 Grêmio (Ambas marcam sim, Gremio final, empate anula) 21:00 Internacional 2 x 0 Cruzeiro (Mais de 1,5 gols, Inter Vence)

Ambas as equipes marcam: Sim O São Paulo enfrentou algumas dificuldades defensivas recentemente, sofrendo ao menos um gol em todos os últimos sete jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o time demonstrou bom poder ofensivo ao marcar gols em nove dos últimos dez compromissos em casa. O Fluminense também vem mostrando efetividade no ataque, tendo marcado em cinco das últimas seis partidas. Além disso, histórico recente dos confrontos entre São Paulo e Fluminense aponta para ambas as equipes balançando as redes em cinco dos últimos seis jogos entre eles. Considerando esses fatores, a aposta de que ambas as equipes marcam parece interessante, com uma odd de 1.86 na Pinnacle.

Empate anula e vitória do São Paulo Como mandante, o São Paulo tem se mostrado forte, acumulando oito vitórias, dois empates e duas derrotas nas últimas 12 partidas em casa. Por outro lado, o Fluminense enfrenta um jejum de vitórias como visitante, não tendo vencido nos últimos seis jogos fora de casa, com cinco derrotas e um empate. Diante desse cenário, a opção de empate anula com vitória do São Paulo surge como uma alternativa viável. A Betano oferece uma odd de 1.60 para essa aposta, tornando-a atrativa para os apostadores.

É importante ressaltar que as apostas esportivas envolvem riscos e é fundamental apostar com responsabilidade, utilizando apenas valores que não comprometam o seu orçamento.

PRÉ-JOGO/ NARRAÇÃO São Paulo x Fluminense – AO VIVO AQUI

Escalações e notícias FICHA TÉCNICA

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Méndez, Gabriel Neves, Alisson, Luciano e Rodriguinho; Calleri (David). Técnico: Dorival Júnior.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, David Braz e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Assista São Paulo x Fluminense ao vivo, grátis, na internet ou TV, hoje (01/07) às 18:30 HS – BRASILEIRÃO 2023

Como informado, os jogos do Brasileirão da Série A, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na Globo, Grupo Turner (TNT e EIPLUS) veja a tabela de transmissão abaixo.

Jogo São Paulo x Fluminense Canal Transmite? PREMIERE SIM SPORTV não GLOBO não MRNEWS NARRAÇÃO AO VIVO Outros não GE.com Narração ao vivo

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

