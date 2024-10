Novorizontino x Ponte Preta Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (30/09), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Novorizontino x Ponte Preta é válida pelo Brasileirão série B 2024. A bola rola HOJE (30/09) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Novorizontino como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Série B do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, ao vivo. Para Acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. O campeonato na série B está a cada vez mais competitivo. Ao menos 10 times chegam com condições de subirem para a série A, incluindo o SPORT, CEARÁ e AMÉRICA e GOIÁS e outros GRANDES brasileiros.

Novorizontino x Ponte Preta: Expectativa, Escalações e Onde Assistir ao Vivo

O embate entre Novorizontino x Ponte Preta, válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, promete fortes emoções na noite desta segunda-feira (30). O jogo acontece no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, mais conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, São Paulo, com início marcado para as 21h (horário de Brasília). As duas equipes entram em campo com motivações distintas: o Novorizontino busca recuperar a liderança, enquanto a Ponte Preta tenta se afastar da temida zona de rebaixamento.

A Importância do Jogo

O Novorizontino, sob o comando de Eduardo Baptista, ocupa a vice-liderança da Série B, com 51 pontos, apenas um ponto atrás do líder Santos. A equipe vinha dominando a tabela, mas a vitória do time da Vila Belmiro na rodada anterior tirou momentaneamente o Tigre do Vale do topo. Com um ótimo retrospecto em casa — 12 jogos sem derrotas (7 vitórias e 5 empates) —, a equipe de Novo Horizonte aposta no apoio da torcida e no excelente desempenho em seus domínios para voltar à liderança e se firmar como candidato ao acesso.

Do outro lado, a Ponte Preta vive uma situação mais delicada. Comandada por Nelsinho Baptista, a Macaca ocupa o 15º lugar, com 32 pontos, e está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. O momento da equipe campineira é preocupante, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, e a pressão por resultados aumenta a cada rodada. A Ponte precisa de um resultado positivo para se distanciar do Z-4 e respirar mais aliviada nesta reta final de competição.

Pai e Filho Frente a Frente

Um fato curioso e que adiciona ainda mais tempero a essa partida é o confronto entre pai e filho. Eduardo Baptista enfrentará seu pai, Nelsinho Baptista, que comanda a Ponte Preta. Este encontro de gerações nos bancos de reserva torna o duelo ainda mais interessante, com ambos os técnicos vivendo momentos cruciais na temporada.

Prováveis Escalações

O Novorizontino deve entrar em campo com força máxima, exceto por Willian Farias, Óscar Ruiz e Lucca, que seguem no departamento médico. O técnico Eduardo Baptista conta com o forte entrosamento entre os jogadores, especialmente no setor ofensivo, para conquistar mais uma vitória em casa. A provável escalação do Tigre é:

Novorizontino:

Jordi; César Martins, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Marlon, Eduardo, Waguininho; Pablo Dyego, Neto Pessoa, Rodolfo.

Já a Ponte Preta chega com alguns desfalques importantes. Gabriel Risso está suspenso, enquanto Jean Carlos e Jeh seguem no departamento médico. No entanto, o time conta com a volta de Pedro Rocha, que obteve um efeito suspensivo para atuar. A provável formação da Macaca é:

Ponte Preta:

Pedro Rocha; Luiz Felipe, Mateus Silva, Sérgio Raphael, Igor Inocêncio; Emerson Santos, Emerson, Ramon, Elvis; Dodô, Gabriel Novaes.

Como as Equipes Chegam

O Novorizontino entra em campo embalado pela boa sequência de resultados como mandante. A defesa sólida e o ataque eficiente são os principais trunfos da equipe, que busca os três pontos para voltar ao topo da tabela e se aproximar do tão sonhado acesso à Série A.

A Ponte Preta, por sua vez, vive um momento de tensão. Com a derrota na última rodada para o América-MG, a equipe ligou o sinal de alerta e sabe que precisa reagir rapidamente. Para isso, precisará ajustar sua defesa e explorar os contra-ataques, uma das poucas armas que têm dado algum resultado nas últimas partidas.

Histórico do Confronto

No primeiro turno da Série B, a Ponte Preta levou a melhor, vencendo o Novorizontino por 1 a 0 em Campinas. No entanto, agora o cenário é diferente, com o Tigre jogando em casa e vivendo um momento muito mais estável na competição. O histórico recente entre as duas equipes é equilibrado, o que torna o jogo ainda mais imprevisível.

Impacto na Tabela

Uma vitória do Novorizontino representa o retorno à liderança da Série B e um passo fundamental para garantir uma das vagas na elite do futebol brasileiro em 2025. Já para a Ponte Preta, uma derrota pode significar uma aproximação perigosa da zona de rebaixamento, complicando ainda mais sua situação no campeonato.

Onde Assistir ao Vivo

O confronto entre Novorizontino e Ponte Preta será transmitido ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, com cobertura completa a partir das 21h.

Ficha Técnica da Partida

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2024

Série B do Campeonato Brasileiro 2024 Rodada: 29ª

29ª Data e horário: 30 de setembro de 2024, às 21h

30 de setembro de 2024, às 21h Estádio: Doutor Jorge Ismael de Biasi (Jorjão), Novo Horizonte, SP

Doutor Jorge Ismael de Biasi (Jorjão), Novo Horizonte, SP Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Felipe Fernandes de Lima Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva VAR: Emerson de Almeida Ferreira

