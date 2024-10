Casal ‘Vai de Bet’ fica em silêncio durante depoimento à polícia, em Campina Grande

Reprodução/Redes Sociais

O casal que é proprietário da empresa de apostas ‘Vai de Bet’, Aislla Rocha e André Rocha, prestou depoimento nesta segunda-feira (30) à Polícia Civil em Campina Grande, com relação às investigações da Operação Integration, no qual são citados, mas decidiu permanecer em silêncio durante todo o interrogatório.

André Rocha e Aislla Rocha são alvos da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casas de apostas online, as chamadas “bets”.

O superintendente da Polícia Civil de Campina Grande, Paulo Ênio, conduziu o interrogatório do casal, que foi acompanhado por um advogado, e ambos optaram por não se manifestar. De acordo com apuração da TV Paraíba, o casal deve se pronunciar apenas na Justiça. O casal também assinou um termo de fiel depositário e voltou a ter a posse de carros apreendidos na Operação Integration.

Aislla Rocha e André Rocha tiveram a prisão decretada no mesmo dia em que a Operação Integration foi deflagrada e não se apresentaram à Justiça, por isso eram considerados foragidos. Na noite de 23 de setembro, André Rocha e Aislla Rocha foram beneficiados por um habeas corpus.

Na 2ª instância, a Justiça disse que o casal não era foragido quando viajou com Gusttavo Lima para comemorar o aniversário do artista e revogou a decisão.

Juíza afirma que casal recebeu ajuda de Gusttavo Lima para fugir do país

A decisão da Justiça de Pernambuco, que decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima no último dia 23, considerou que o artista teria oferecido ajuda a André Rocha e Aislla Rocha, casal proprietário da empresa de apostas ‘Vai de Bet’, de Campina Grande. Segundo a decisão, o avião de Gusttavo Lima levou o casal para a Grécia. Mas, ao retornar ao Brasil, seguiu uma rota diferente e não trouxe os investigados.

De acordo com a decisão assinada pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, o casal de investigados fez uma viagem com o cantor, saindo de Goiânia com destino à Grécia. Porém, no retorno, o mesmo avião fez escala também em Atenas, na Grécia, e Ilhas Canárias, arquipélago da Espanha, sugerindo que o casal poderia ter desembarcado em um desses destinos.

“No dia 7 de setembro de 2024, o avião de matrícula PS-GSG retornou ao Brasil, após fazer escalas em Kavala, Atenas e Ilhas Canárias, pousando na manhã do dia 8 de setembro no Aeroporto Internacional de Santa Genoveva, em Goiânia. Curiosamente, José André e Aislla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça”, afirmou a decisão.

No último dia 24, no entanto, a 2ª instância do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou o mandado de prisão preventiva de Gusttavo Lima e a apreensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo do cantor

Para embasar a revogação da ordem de prisão preventiva de Gusttavo Lima, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, discordou da juíza. Ele comparou as datas da deflagração da operação e da viagem do cantor e do casal para a Grécia, que aconteceu em 1º de setembro. O magistrado disse que não houve auxílio do artista para o casal, que não era considerado foragido no momento do embarque.

“[…] o embarque em questão ocorreu em 01/09/2024, enquanto que as prisões preventivas de José André da Rocha Neto e a Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha foram decretadas em 03/09/2024. Logo, resta evidente que esses não se encontravam na condição de foragidos no momento do retromencionado embarque, tampouco há que se falar em fuga ou favorecimento à fuga”, afirmou o desembargador.

Gusttavo Lima nega ser sócio da ‘Vai de Bet’

O cantor sertanejo Gusttavo Lima é o embaixador da plataforma e o principal rosto da marca ‘Vai de Bet’. No site da empresa, o artista é descrito como um patrocinador. Mas, conforme a decisão de 1ª instância do TJPE, ele adquiriu, no dia 1º de junho deste ano, 25% da empresa Vai de Bet, o que, na avaliação da juíza, representa indícios de participação do cantor no esquema.

Gusttavo Lima foi indiciado na Operação Integration por lavagem de dinheiro e organização criminosa no dia 15 de setembro.

Depois de ser indiciado, o cantor Gusttavo Lima fez uma live no Instagram, nesta segunda-feira (30), para conversar com os seguidores. Com a ajuda do advogado Claudio Bessa, o cantor negou ser “sócio oculto” da casa de apostas digital “Vai de Bet” e todos os outros pontos citados pela Polícia Civil de Pernambuco no inquérito.

O que é a Operação Integration?

A operação “Integration” foi deflagrada em 4 de setembro pela Polícia Civil de Pernambuco e de outros quatro estados. Foram expedidos, ao todo, 19 mandados de prisão e outros 24, de busca e apreensão, no Recife e nas cidades de Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia. Segundo a corporação, um suspeito está foragido.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em abril do ano passado e têm como alvo uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais na internet. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quadrilha movimentou cerca de R$ 3 bilhões em quatro anos.

Durante a operação, foi decretado o bloqueio de R$ 2,1 bilhões dos vários alvos das investigações. Além disso, foi determinada a entrega de passaporte, a suspensão do porte de arma de fogo e o cancelamento do registro de arma de fogo dos investigados.

Além de Deolane Bezerra, estão entre os alvos da investigação algumas empresas envolvidas em jogos na internet, conhecidas popularmente como “bets”. Uma delas é a plataforma de apostas online Esportes da Sorte, que também atua como patrocinadora de alguns times de futebol, como Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz.