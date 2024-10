ONDE ASSISTIR Fluminense x Santos AO VIVO BRASILEIRO SUB-17 HOJE (01/10); Palpites

Por MRNews



CBF Detalha Semifinais entre Santos x Fluminense pelo Brasileiro Sub-17

Os Meninos da Vila estão prontos para enfrentar mais um grande desafio no Campeonato Brasileiro Sub-17 ao vivo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou os confrontos das semifinais, onde o Santos enfrentará o Fluminense. A primeira partida ocorre nesta terça-feira, 1º de outubro, às 19h (horário de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com transmissão ao vivo pelo SporTV. O jogo de volta será disputado no dia 23 de outubro, às 15h, no CT Rei Pelé, também com transmissão ao vivo pelo mesmo canal.

Campanha do Santos

Até o momento, a equipe comandada pelo técnico Elder Campos tem feito uma campanha sólida. Com 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o time marcou 31 gols e sofreu 13 ao longo da competição. Na primeira fase, o Santos venceu grandes adversários como Botafogo, Ceará, Athletico-PR, Flamengo, Grêmio e Goiás, garantindo assim a vantagem de decidir a semifinal em casa, por conta de sua melhor campanha. Nas quartas de final, os Meninos da Vila passaram pelo Cruzeiro com um placar agregado de 8 a 4.

O Outro Confronto das Semifinais

A outra semifinal do torneio será disputada entre Palmeiras e Botafogo, duas equipes que também vêm mostrando força no campeonato. A final será em jogo único, no dia 3 de novembro, com o local ainda a ser definido.

Regulamento do Campeonato Brasileiro Sub-17

O campeonato conta com 20 clubes, os melhores colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Divididos em dois grupos, as equipes jogam entre si em turno único. Após nove rodadas, os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, que ocorrem em jogos de ida e volta. O mesmo formato é utilizado nas semifinais, com a grande final acontecendo em partida única.

Campanha do Santos na Primeira Fase

Botafogo 1 x 2 Santos

Gols: Luca Meirelles Santos 1 x 0 Ceará

Gol: Vinicius Fabri Corinthians 3 x 0 Santos Athletico-PR 1 x 5 Santos

Gols: Luca Meirelles (3), Kauan Cabelo, Pedrinho Santos 3 x 1 Flamengo

Gols: João Victor, Murillo Pará, Luca Meirelles Grêmio 0 x 1 Santos

Gol: Lucas Jaime Santos 8 x 1 Goiás

Gols: Luca Meirelles (4), Rafa Gonzaga, Mateus Xavier, Pedro Padula, Vinicius Fabri Atlético-GO 2 x 1 Santos

Gol: Juninho Santos 2 x 0 América-MG

Gols: Juninho, Gustavo Assis

Quartas de Final

Cruzeiro 1 x 2 Santos

Gols: Mateus Xavier, Gabriel Paes

Gols: Mateus Xavier, Gabriel Paes Santos 6 x 3 Cruzeiro

Gols: Luca Meirelles (2), Mateus Xavier (2), Murillo Pará, Pedro Padula

Próximos Confrontos da Semifinal

01/10 (ter): Fluminense x Santos, às 19h, no Raulino de Oliveira – SporTV 23/10 (qua): Santos x Fluminense, às 15h, no CT Rei Pelé – SporTV

Os Meninos da Vila agora têm a missão de garantir a classificação para a grande final e continuar a tradição de revelar grandes talentos para o futebol brasileiro.