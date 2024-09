ONDE ASSISTIR Botafogo x Palmeiras AO VIVO BRASILEIRO SUB-17 HOJE (01/10); Palpites

Por MRNews



Verdão enfrenta Botafogo no jogo de ida da semifinal do Brasileiro

O Palmeiras Sub-17 inicia a disputa das semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria contra o Botafogo, nesta terça-feira, 01 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida de ida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Por ter feito uma campanha superior à do Botafogo na fase anterior, o Palmeiras jogará a partida decisiva em casa. O segundo confronto será realizado no dia 22 de outubro, às 15h, em local ainda a ser definido.

Nas quartas de final, o Palmeiras eliminou o Corinthians, com um empate por 2 a 2 no primeiro jogo e uma vitória por 3 a 1 na volta, garantindo a vaga na semifinal com um placar agregado de 5 a 3. Até o momento, a equipe alviverde mantém uma campanha impressionante: em 11 jogos, foram 9 vitórias e 2 empates, com 29 gols marcados e apenas 7 sofridos. O destaque do time é o atacante Murilo Dourado, artilheiro do Verdão com 11 gols no torneio.

O Palmeiras busca seu terceiro título consecutivo no Brasileiro Sub-17, tendo conquistado as últimas duas edições. Em 2022, a equipe venceu o Grêmio na final por 2 a 1, e no ano passado, sagrou-se campeã ao derrotar o São Paulo por 3 a 0, com três gols de Estêvão.

Paralelamente ao Brasileiro, o time Sub-17 do Palmeiras também disputa o Campeonato Paulista da categoria. O próximo desafio será contra o Corinthians, pela partida de volta das quartas de final, no dia 08 de outubro, às 11h, no Canindé.

Campanha do Palmeiras no Brasileiro Sub-17

Primeira fase

02/07 : Cuiabá 0 x 2 Palmeiras

Gols: Wesley e Antônio Marcos

: Cuiabá 0 x 2 Palmeiras Gols: Wesley e Antônio Marcos 11/07 : Palmeiras 5 x 2 Atlético-MG

Gols: Murilo Dourado (2), Juan Gabriel (2), Isaac

: Palmeiras 5 x 2 Atlético-MG Gols: Murilo Dourado (2), Juan Gabriel (2), Isaac 16/07 : Red Bull Bragantino 1 x 4 Palmeiras

Gols: João Paulo, Luis Pacheco, Erick Belé, Antônio Marcos

: Red Bull Bragantino 1 x 4 Palmeiras Gols: João Paulo, Luis Pacheco, Erick Belé, Antônio Marcos 23/07 : Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Gols: Murilo Dourado, Juan Gabriel, Antônio Marcos

: Palmeiras 3 x 0 Fortaleza Gols: Murilo Dourado, Juan Gabriel, Antônio Marcos 31/07 : Cruzeiro 0 x 2 Palmeiras

Gols: Murilo Dourado (2)

: Cruzeiro 0 x 2 Palmeiras Gols: Murilo Dourado (2) 06/08 : Palmeiras 1 x 1 Fluminense

Gol: Murilo Dourado

: Palmeiras 1 x 1 Fluminense Gol: Murilo Dourado 14/08 : Palmeiras 4 x 0 Bahia

Gols: Erick Belé (2), Wesley, Murilo Dourado

: Palmeiras 4 x 0 Bahia Gols: Erick Belé (2), Wesley, Murilo Dourado 22/08 : São Paulo 0 x 1 Palmeiras

Gol: Murilo Dourado

: São Paulo 0 x 1 Palmeiras Gol: Murilo Dourado 28/08: Palmeiras 2 x 0 Internacional

Gols: Murilo Dourado, Erick Belé

Quartas de Final

17/09 : Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Gols: Erick Belé, Juan Gabriel

: Corinthians 2 x 2 Palmeiras Gols: Erick Belé, Juan Gabriel 24/09: Palmeiras 3 x 1 Corinthians

Gols: Erick Belé, Murilo Dourado (2)

Semifinal

01/10 – 21h30: Botafogo x Palmeiras – Nilton Santos

– 21h30: Botafogo x Palmeiras – Nilton Santos 22/10 – 15h: Palmeiras x Botafogo – Local a definir

Com essa sequência de bons resultados, o Palmeiras está firme na busca pelo tricampeonato no Brasileiro Sub-17