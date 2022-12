Matheus Cunha é anunciado como presente de Natal do Wolverhampton

Compartilhe















Matheus Cunha é oficialmente jogador do Wolverhampton. Neste domingo, dia 25 de dezembro, o clube inglês divulgou um vídeo anunciando o atacante como presente de Natal.

O atleta de 23 anos deixou o Atlético de Madrid e vai defender o Wolverhampton na Premier League. Ele já passou por exames médicos ao longo da semana e assinou contrato de empréstimo, que pode se estender permanentemente até 2027 se algumas cláusulas forem adicionadas.

No vídeo de divulgação do acerto com o atacante, o Wolverhampton postou, em inglês, a seguinte mensagem:

Nós encontramos mais um presente embaixo da árvore”.

O paraibano Matheus Cunha fez toda sua carreira profissional na Europa após sair das categorias de base do Coritiba. Passou pelo Sion, da Suíça, antes de chegar ao futebol alemão, onde defendeu RB Leipzig e Hertha Berlin. Foi contratado pelo Atlético de Madrid em 2021/22, mas fez apenas 11 partidas como titular. Marcou sete gols em 54 jogos ao todo.

Campeão olímpico com o Brasil em Tóquio no ano passado, o atacante foi chamado por Tite no ciclo que antecedeu a Copa do Mundo. Pela Seleção, Matheus Cunha fez oito jogos, mas não marcou gols e ficou fora da lista final para o Catar.

