QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Sessão da Tarde?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 30/09.

Segunda-feira, 30/09/2024

A programação da TV Globo para a segunda-feira, dia **30 de setembro de 2024**, traz uma seleção de programas variados, incluindo jornalismo, novelas, filmes e programas de entretenimento. Confira abaixo os principais destaques do dia:

**04:00 – Hora Um**

A primeira edição do jornalismo da Globo, trazendo as notícias da madrugada e os primeiros acontecimentos do dia. Ideal para quem acorda cedo e quer ficar informado.

**06:00 – Bom Dia Praça**

O noticiário local traz as primeiras informações da manhã para cada região do Brasil, com foco em temas de interesse local e no trânsito das grandes cidades.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

O jornal matinal de abrangência nacional apresenta as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo, com análises e reportagens especiais.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Patrícia Poeta comanda o programa que discute temas de atualidade, comportamento, cultura e entretenimento, com a presença de convidados e interatividade com o público.

**10:40 – Mais Você**

O programa de culinária e variedades apresentado por **Ana Maria Braga** traz receitas, entrevistas e quadros especiais para começar a manhã de forma leve e divertida.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O telejornal local apresenta as principais notícias da cidade e da região, com reportagens ao vivo e atualizações dos acontecimentos mais importantes.

**13:00 – Horário Político 2024

Com o período eleitoral em andamento, o horário político obrigatório traz as campanhas dos candidatos e suas propostas para os eleitores.

**13:10 – Praça TV – 1ª Edição (Continuação)

Após o intervalo para o horário político, o telejornal local volta com as últimas notícias da região.

**13:20 – Globo Esporte**

O programa esportivo traz as principais notícias do mundo dos esportes, com destaque para o futebol, além de reportagens sobre outras modalidades e o desempenho dos atletas brasileiros.

**13:45 – Jornal Hoje**

As principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas no **Jornal Hoje**, com reportagens ao vivo e análises dos principais acontecimentos.

**14:45 – Edição Especial – Cabocla**

A novela clássica **Cabocla** está de volta em uma edição especial, contando a história de amor entre **Zuca** (Vanessa Giácomo) e **Luís Jerônimo** (Daniel de Oliveira), ambientada no interior do Brasil.

**15:20 – Sessão da Tarde – *Por Toda a Minha Vida***

O drama emocionante, inspirado em fatos reais, traz a história de uma família que enfrenta desafios e tragédias, mas encontra forças no amor e na união para seguir em frente.

**17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

A novela **Alma Gêmea**, sucesso do horário das seis, volta à tela da Globo com sua história de amor reencarnado entre **Rafael** (Eduardo Moscovis) e **Serena** (Priscila Fantin).

**18:15 – No Rancho Fundo**

A série dramática segue a vida de uma família que administra um rancho no interior, enfrentando conflitos familiares, segredos do passado e o cotidiano da vida no campo.

**19:00 – Praça TV – 2ª Edição**

O telejornal da noite apresenta um resumo dos principais acontecimentos do dia, com notícias locais e nacionais.

**19:30 – Volta Por Cima**

A novela das sete **Volta Por Cima** traz uma história cheia de reviravoltas, com personagens que lutam para se reinventar e superar os desafios da vida.

**20:30 – Horário Político 2024**

Mais uma vez, o horário político obrigatório entra na programação, trazendo as campanhas e propostas dos candidatos para as eleições de 2024.

**20:40 – Jornal Nacional**

O principal telejornal do país traz as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com reportagens exclusivas e análises aprofundadas dos fatos.

**21:30 – Mania de Você**

A novela das nove **Mania de Você** continua a emocionar o público com sua trama cheia de mistérios, traições e amores impossíveis. Nesta fase, o reencontro entre **Luma** (Agatha Moreira) e **Viola** (Gabz) promete fortes emoções.

**22:35 – Estrela da Casa**

O reality show **Estrela da Casa** entra em sua fase decisiva, com os participantes enfrentando novos desafios e tentando conquistar o grande prêmio.

**23:20 – Tela Quente – *Coringa***

A **Tela Quente** exibe o premiado filme **Coringa**. O longa, estrelado por **Joaquin Phoenix**, conta a história da origem do icônico vilão do universo de Batman, explorando a jornada sombria de **Arthur Fleck**.

**01:05 – Jornal da Globo**

O telejornal da madrugada traz um resumo dos principais fatos do dia, com reportagens especiais e análises detalhadas.

**01:55 – Conversa com Bial**

O programa de entrevistas apresentado por **Pedro Bial** recebe personalidades e especialistas para debates sobre temas relevantes e atuais.

**02:35 – Volta Por Cima (Reprise)**

Para quem perdeu o capítulo da novela das sete, **Volta Por Cima**, a Globo exibe a reprise no final da madrugada.

#### **03:25 – Comédia Na Madruga I**

O bloco de humor traz reprises dos melhores momentos da comédia na televisão, garantindo boas risadas para quem está acordado na madrugada.

Essa é a programação completa da **TV Globo** para o dia 30 de setembro de 2024. A emissora traz um mix de entretenimento, jornalismo e novelas, mantendo o público informado e entretido ao longo de todo o dia.