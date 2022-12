ASTON VILLA X LIVERPOOL: ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (26/12) – BOLA ROLANDO

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2022/2023, entre ASTON VILLA X LIVERPOOL acontece hoje, HOJE (26/12) às 14:30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao LEICESTER que tentará a vitória em seu território.

ASTON VILLA X LIVERPOOL ao vivo aqui

NOTÍCIAS E ESCALAÇÕES

Aston Villa Olsen; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz; Buendia, Ings, Bailey

Liverpool Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Carvalho

Aliás, a Premier League entra em sua fase final, já que os campeonatos europeus sempre tem metade da temporada em um ano e o final da temporada no ano seguinte, com o Inglês não é diferente. Nesta primeira etapa do Campeonato Inglês, o que ficou marcado foi mesmo a campanha ruim do time de CR7, o Manchester United, que teve um desempenho aquém do esperado nA classificação da La Liga. Por outro lado, o rival MANCHESTER CITY conseguiu manter os bons resultados e foi o campeão simbólico do primeiro turno.

Liverpool, Chelsea, West Ham mostraram força na primeira metade e podem brigar por vagas nas principais competições de 2023/2024, inclusive a Champions League. A surpresa, entretanto, ficou por conta do Ham que teve excelente desempenho, mas já começa a perder força.

No Brasil, na TV Aberta, não transmitirá mais os jogos, ao menos, a princípio. Quem detém os direitos mundiais da competição, incluindo o Brasil é o Grupo Disney, que incorpora canais de esportes como a ESPN, ESPN Brasil, FOX SPORTS e agora, a nova marca a STAR +. Oficialmente quem transmite os jogos da Premiere, sempre envolvendo os maiores times ESPN, Fox também detém, como segunda força, direitos sobre as transmissões. O STARZ, ou STAR + deve transmitir TODOS os jogos da competição.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE ATUALIZADA 2022/2023

Ficha técnica, PALPITES E PROGNÓSTICOS

Os times jogam na Inglaterra hoje, confira a ficha técnica do jogo, horário, estádio e prováveis escalações dos dois times.

PALPITES

CRYSTAL PALACE X FULLHAM EVERTON X WOLVES

LEICESTER X NEWSCASTLE

SOUTHAMPTON X BRIGTHON

ASTON VILLA X LIVERPOOL

ARSENAL X WEST HAM

DATA HOJE (26/12) HORÁRIO 14:30 hs (de Brasília)

ASTON VILLA X LIVERPOOL: ONDE Assistir ao vivo Premier League HOJE (26/12) as 14:30 HS, PALPITES

O Campeonato Inglês de Futebol é, sem dúvidas, o principal campeonato nacional do planeta. Envolvendo 20 times. Em 2021/2022, a mecânica será a mesma de anos anteriores, mas, sem público. Confira ao final do artigo detalhes sobre esta temporada.

Especialmente, o jogo , será transmitido:

STAR + / DISNEY + sim ESPN SIM ESPN BRASIL NÃO ESPN 2 NÃO ESPN EXTRA NÃO FOX NÃO

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

Temporada milionária 22/23 – contratações BILIONÁRIAS

A Premier League 2022/2023 vai começar nesta sexta-feira. A competição está comemorando 30 anos de seu começo com este nome. O Campeonato Inglês existe desde 1888, mas só virou liga em 1992. Há 30 anos, os clubes da primeira divisão romperam com a organização tradicional, buscando aumentarem suas receitas de direitos de televisão, e criaram a Premier League, que virou exemplo de organização.

Só a contratação de De Jong deve ultrapassar um valor bilionário. Veja as maiores contratações da Premier League:

Erling Haaland (Manchester City, 150 milhões de euros) Phil Foden (Manchester City, 90 milhões de euros) Harry Kane (Tottenham, 90 milhões de euros) Mohammed Salah (Liverpool, 90 milhões de euros) Kevin De Bruyne (Manchester City, 85 milhões de euros) Bruno Fernandes (Manchester United, 85 milhões de euros) Rodri (Manchester City, 80 milhões de euros) Bernardo Silva (Manchester City, 80 milhões de euros)

A Premier League temporada 22/23

O Campeonato Inglês de 2020/2021 foi uma ‘barbada’. Tudo porque o City foi campeão com muitas rodadas de antecedência. Mesmo competindo com grandes times ingleses, os MANCHESTERES foram campeões com folga, seguidos do Liverpool , Manchester United e Chelsea, o Leicester e o Tottenham. Este ano, entretanto, Arsenal, New Castle e Everton se reforçaram e também são favoritos ao título inglês.

A Premier League já tem data prevista para começar! No próximo dia cinco de agosto, em uma sexta-feira, o Arsenal visita o Crystal Palace pela partida inaugural do Campeonato Inglês 2022/2023. Confira todos os duelos da primeira rodada.

O Manchester City, que conquistou quatro das últimas cinco edições da Premier League, ganhou o reforço de Haaland para manter a hegemonia na Inglaterra. O Liverpool deve seguir sendo o principal rival na disputa pelo título nacional.

Neste ano, o Arsenal buscou a contratação de Gabriel Jesus para o comando de ataque, enquanto o Tottenham trouxe Richarlison. Manchester United e Chelsea também brigam com os rivais londrinos por vaga na próxima Champions League.

.

Estádios dos times da Premier League, o Campeonato Inglês

Estádio Localização Inauguração Fechamento Capacidade Anfield Liverpool 1884 54,074 Ayresome Park Middlesbrough 1913 2006 26,667 Bloomfield Road Blackpool 1899 16,22 Boleyn Ground Londres 1904 2016 35,345 Boundary Park Oldham 1904 13,309 Bramall Lane Sheffield 1855 32,702 Falmer Stadium Brighton 1997 27,74 Burnden Park Bolton 1895 1997 22,616 Cardiff City Stadium Cardiff 2009 26,828 Carrow Road Norwich 1935 27,033 City Ground Nottingham 1898 30,602 Etihad Stadium Manchester City 2003 55 County Ground Swindon 1895 14,7 Craven Cottage FULLHAM 1896 25,7 Dean Court Bournemouth 1910 11,7 St Mary’s Stadium Southampton 2001 32,505 DW Stadium Wigan 1999 25,138 Elland Road Leeds 1897 39,46 Emirates Stadium Arsenal 2006 60,272 Ewood Park Blackburn 1890 31,367 Filbert Street Leicester 1891 2002 22 Fratton Park Portsmouth 1898 20,978 Goodison Park EVERTON 1892 39,571 The Hawthorns West Bromwich 1900 26,445 Estádio Olímpico de Londres WEST HAM 1913 2006 38,419 Highfield Road Coventry 1899 2005 23,489 Hillsborough Stadium Sheffield 1899 39,812 KC Stadium Kingston upon Hull 2002 25,4 King Power Stadium Leicester 2002 32,5 Liberty Stadium Swansea 2005 20,937 Loftus Road Londres 1904 18,439 Macron Stadium Bolton 1997 28,723 Madejski Stadium Reading 1998 24,161 Maine Road Manchester 1923 2003 35,15 Molineux Stadium Wolverhampton 1889 31,7 Oakwell Barnsley 1884 23,009 Old Trafford Trafford 1910 75,635 Portman Road Ipswich 1884 30,311 Pride Park Stadium Derby 1997 33,597 Riverside Stadium Middlesbrough 1995 34,988 St Andrew’s Birmingham 1906 30,079 St. James’ Park Newcastle upon Tyne 1880 52,405 St Mary’s Stadium Southampton 2001 32,689 Selhurst Park Londres / Crystal 1924 26,309 FALMER STADIUM Brighton 1997 49 Stamford Bridge Londres/Chelsea 1877 41,798 Tottenham Hotspur Stadium Tottenham 2019 62,062 Turf Moor Burnley 1883 22,546 VICARAGE ROAD WATTFORD 1897 42,682 Villa Park Aston Villa 2007 90 The Hawthorns West Bromwich 1989 2017 36,284

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/12/26/aston-villa-x-liverpool-onde-assistir-ao-vivo-palpites-e-escalacoes-ingles-premier-league-hoje-26-12

CategoriaFUTEBOL AO VIVO