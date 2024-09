ASSISTIR AO VIVO Willem II x PSV Eindhoven PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (28/09)

Por MRNews



A partida Willem II x PSV Eindhoven acontece HOJE (28/09), às 15h30 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o Willem que buscar os três pontos em seus domínios. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

Onde assistir a Eredivisie ou Campeonato Holandês

ESPN+

DISNEY +

GRUPO DISNEY

Eredivisie | 7ª Rodada Willem II x PSV Eindhoven

Data: 28 de setembro de 2024 (sábado)

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Estádio: Koning Willem II Stadion, Tilburg, Países Baixos

Confronto: Willem II vs. PSV Eindhoven ao vivo

Prévia do Jogo

O PSV Eindhoven busca manter seu recorde perfeito na Eredivisie ao visitar o Willem II no estádio Koning Willem II neste sábado. Enquanto os anfitriões ocupam a oitava posição na tabela após os primeiros seis jogos da temporada, os visitantes estão dois pontos à frente no topo da classificação.

Willem II

O recém-promovido Willem II recebeu elogios nas primeiras rodadas, acumulando oito pontos com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe começou a temporada com uma sólida performance, empatando em 1-1 contra o Feyenoord ao vivo e conquistando mais quatro pontos nas duas rodadas seguintes, vencendo o Go Ahead Eagles e empatando com o Heracles. As derrotas, por outro lado, foram consideradas infelizes; uma derrota de 3-2 para o Utrecht foi marcada por dois gols contra. Em casa, o Willem II conseguiu seis pontos em nove possíveis, marcando um total de seis gols, o que o coloca como o terceiro melhor ataque em casa da liga, atrás apenas do PSV (10) e do Heerenveen (7).

Historicamente, o Willem II tem tido dificuldades contra o PSV, tendo perdido quatro dos últimos cinco confrontos, incluindo uma derrota por 4-2 no último encontro.

PSV Eindhoven

O PSV Eindhoven, sob o comando de Peter Bosz, tem sido a equipe mais impressionante da liga até agora, com um ataque formidável que já marcou 23 gols em seis partidas. Após uma derrota por 3-1 para a Juventus na Liga dos Campeões ao vivo, a equipe voltou a mostrar seu poder ofensivo com três gols em uma vitória contra o Fortuna Sittard. O PSV é o único time da liga com um recorde perfeito, e parece que será um grande desafio para as outras equipes superá-los nesta temporada.

Forma das equipes

Willem II na Eredivisie: DWDLWL

DWDLWL PSV Eindhoven na Eredivisie: WWWWWW

WWWWWW PSV Eindhoven em todas as competições: WWWWLW

Notícias das equipes

Willem II:

O técnico Peter Maes não poderá contar com Niels van Berkel, que se recupera de uma cirurgia no joelho e deve ficar fora por um longo período. Erik Schouten e Dani Mathieu também estão lesionados e fora de combate.

PSV Eindhoven:

Sergino Dest é o único jogador com uma lesão de longa duração, se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado. Fredrik Oppegard e Hirving Lozano também estão fora por conta de lesões musculares.

Escalações Prováveis

Willem II:

Didillon; Tirpan, Behounek, St. Jago; Lachkar; Sigurgeirsson, Meerveld, Bosch, Doodeman; Vaesen, Sandra

PSV Eindhoven:

Benitez; Junior, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman

Palpite: Willem II 1-3 PSV Eindhoven

Com impressionantes 23 gols em seis jogos e um atacante como Luuk de Jong ganhando ritmo, é difícil imaginar que o PSV não conquiste mais uma vitória neste fim de semana. Embora o Willem II tenha se mostrado competitivo nesta temporada, acreditamos que o poder ofensivo dos visitantes será decisivo para o resultado da partida.