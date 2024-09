QUE HORAS COMEÇA Família é Tudo e Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 26/09.

Quinta-feira, 26/09/2024

A programação de quinta-feira, 26 de setembro de 2024, está recheada de entretenimento, informação e conteúdos para todos os públicos na TV Globo. Confira os principais destaques do dia:

**Manhã**

– **04:00 – Hora Um**: As primeiras notícias do dia, com um resumo dos acontecimentos nacionais e internacionais.

– **06:00 – Bom Dia Praça**: Informações locais sobre as principais cidades do país.

– **08:30 – Bom Dia Brasil**: Noticiário com foco em política, economia e reportagens investigativas.

– **09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**: Conversas sobre temas atuais e entrevistas com convidados especiais.

– **10:40 – Mais Você**: Ana Maria Braga traz dicas de culinária e muita informação para começar bem o dia.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição**: As notícias regionais ganham destaque.

### **Tarde**

– **13:00 – Horário Político 2024**: Propaganda eleitoral obrigatória das eleições de 2024.

– **13:10 – Praça TV – 1ª Edição (continuação)**: Mais notícias regionais.

– **13:20 – Globo Esporte**: Todas as novidades sobre o mundo do esporte, com foco nas principais competições do futebol.

– **13:45 – Jornal Hoje**: Notícias do Brasil e do mundo, além de reportagens especiais.

– **14:45 – Edição Especial – *Cabocla***: Novela clássica da Globo em reprise, trazendo um romance que se desenrola no interior brasileiro.

– **15:20 – Sessão da Tarde – *Terremoto***: Filme repleto de ação e emoção, com uma trama sobre a luta pela sobrevivência em meio a um grande desastre natural.

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – *Alma Gêmea***: Reexibição do sucesso de Walcyr Carrasco, que conta uma história de amor além da vida.

### **Noite**

– **18:25 – No Rancho Fundo**: Uma novela ambientada no interior, com muita música e drama familiar.

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição**: Resumo das notícias regionais.

– **19:40 – Família é Tudo**: Série leve e divertida sobre os desafios do cotidiano em família.

– **20:30 – Horário Político 2024**: Mais um momento da propaganda eleitoral.

– **20:40 – Jornal Nacional**: As principais notícias do Brasil e do mundo, com William Bonner e Renata Vasconcellos.

– **21:30 – Mania de Você**: Novela das 21h, cheia de reviravoltas e dramas emocionantes.

– **22:40 – Estrela da Casa**: Reality show onde celebridades competem em provas desafiadoras dentro de uma casa luxuosa.

– **23:50 – Jornal da Globo**: Resumo das principais notícias do dia.

### **Madrugada**

– **00:40 – Conversa com Bial**: Entrevistas com personalidades que fazem a diferença no Brasil e no mundo.

– **01:20 – Família é Tudo**: Reexibição do episódio da série humorística.

– **02:05 – Comédia Na Madruga I**: Programa com esquetes de humor para alegrar a madrugada.

– **03:05 – Comédia Na Madruga II**: Continuação das esquetes de comédia, encerrando a programação do dia com leveza e bom humor.

Essa é a programação da Globo para o dia 26 de setembro de 2024, com uma variedade de opções para todos os gostos, desde jornalismo, novelas e filmes, até séries e humor.