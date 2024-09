Malmo x Rangers ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (26/09)

Prévia: Malmo x Rangers – Liga Europa 2024

Data: Quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Eleda Stadion, Malmo

Transmissão: ESPN/Star+

O notícias do Rangers inicia sua campanha na Liga Europa ao vivo com uma viagem à Suécia para enfrentar o líder da Allsvenskan, o notícias do Malmo. O time de Philippe Clement busca superar um início de temporada decepcionante, esperando uma boa performance no cenário europeu.

Prévia da Partida

Tanto Malmo quanto Rangers falharam nas classificatórias para a Liga dos Campeões, mas desde então, o Malmo vem demonstrando uma excelente forma. O time de Henrik Rydstrom está caminhando para conquistar o título sueco, sem sofrer gols nos últimos quatro jogos da liga, incluindo vitórias contundentes sobre Djurgardens e Hacken.

Com seis rodadas restantes no campeonato sueco, o Malmo lidera com 11 pontos de vantagem, o que pode permitir a Rydstrom focar mais na Liga Europa. No entanto, o desempenho europeu do time precisa melhorar, já que perderam nove dos últimos 12 jogos nas competições continentais.

Enquanto isso, o Rangers também está tentando se recuperar após um início fraco de temporada, incluindo uma derrota dolorosa por 3-0 no clássico Old Firm contra o Celtic. A eliminação nas classificatórias da Liga dos Campeões contra o Dynamo Kiev, em um jogo polêmico, foi um duro golpe para o time escocês. No entanto, o Rangers tem boas memórias da Liga Europa, sendo finalista em 2022 e chegando às oitavas de final na última temporada.

O Rangers preparou-se para este confronto com uma vitória por 3-0 sobre o Dundee na copa, mas a vitória anterior contra o Dundee United foi ainda mais importante, quebrando uma sequência de seis jogos sem vitória fora de casa.

Forma das Equipes

Malmo (todas as competições):

DLWDDW

Rangers (todas as competições):

LWWLWW

Notícias das Equipes

O jovem defensor Nils Zatterstrom deve retornar ao time do Malmo, após ter sido poupado na última partida da liga. O experiente Soren Rieks também pode estar disponível, embora o montenegrino Sead Haksabanovic, que chegou ao Malmo vindo do Celtic, ainda se recupere de uma lesão na virilha. Niklas Moisander e Oscar Lewicki seguem fora, ambos se recuperando de cirurgias no joelho.

Pelo Rangers, os atacantes Danilo e Rabbi Matondo estão indisponíveis devido a lesões, assim como o lateral Ridvan Yilmaz. Cyriel Dessers, artilheiro da equipe com sete gols em nove partidas, será a principal ameaça ofensiva, com o apoio de Nedim Bajrami, que fez sua estreia completa no fim de semana.

James Tavernier, capitão dos Rangers, está a um gol de igualar o recorde europeu de Ally McCoist, e sua habilidade nas bolas paradas será fundamental para o time escocês.

Prováveis Escalações

Malmo:

Dahlin; Stryger Larsen, Jansson, Rosler, Busanello; Rieks, Pena, Johnsen, Christiansen; Botheim, Kiese Thelin

Rangers:

Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Jefte; Barron, Diomande; Cerny, Lawrence, Bajrami; Dessers

Palpite

Palpite final: Malmo 1-1 Rangers

O Rangers nunca venceu uma equipe sueca em competições europeias, e com o Malmo dominando o futebol doméstico, este confronto pode ser mais difícil do que parece. Embora o Rangers tenha problemas jogando fora de casa, é provável que consigam pelo menos um ponto na Suécia.

Palpites da Liga Europa – Quinta-feira, 26 de setembro de 2024

A Liga Europa continua com grandes confrontos nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, e promete muita emoção para os fãs de futebol. Com horários ajustados para Brasília, confira os palpites para os principais jogos do dia:

14h45 – Fenerbahçe vs. Union SG

Estádio: Şükrü Saracoğlu, Istambul

Palpite: Fenerbahçe 3-1 Union SG

O Fenerbahçe tem mostrado muita consistência jogando em casa e deve se impor diante da equipe belga. Com um ataque poderoso, liderado por Edin Dzeko e Dusan Tadic, os turcos têm uma grande chance de garantir uma vitória confortável. O Union SG, por outro lado, é um time organizado, mas deve encontrar dificuldades fora de casa.

17h – Ajax vs. Besiktas

Estádio: Johan Cruijff Arena, Amsterdã

Palpite: Ajax 2-2 Besiktas

O Ajax costuma ser muito forte em casa, mas o Besiktas vive um grande momento, invicto na temporada. Com Ciro Immobile no ataque, os turcos podem surpreender e garantir pelo menos um ponto. O Ajax vai pressionar, mas o equilíbrio no duelo deve prevalecer.

17h – FCSB vs. RFS

Estádio: Arena Națională, Bucareste

Palpite: FCSB 2-0 RFS

O FCSB é favorito absoluto neste confronto e não deve ter dificuldades para vencer a equipe letã do RFS. Jogando em casa, o time romeno é muito forte e pode aproveitar sua superioridade técnica para garantir uma vitória tranquila, mantendo-se na briga pela classificação.

17h – Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Plzen

Estádio: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Palpite: Frankfurt 3-0 Viktoria Plzen

O Eintracht Frankfurt é uma das equipes mais fortes da competição e, jogando em casa, deve dominar o Viktoria Plzen. A equipe alemã conta com jogadores experientes e de qualidade, e não deve ter problemas para conquistar os três pontos com uma vitória convincente.

17h – Roma vs. Athletic Bilbao

Estádio: Estádio Olímpico, Roma

Palpite: Roma 2-1 Athletic Bilbao

A Roma, sob o comando de José Mourinho, é uma equipe difícil de ser batida em casa, especialmente em competições europeias. O Athletic Bilbao é um time forte e competitivo, mas acredito que os romanos conseguirão vencer por uma margem apertada, garantindo os três pontos em um jogo difícil.

17h – Tottenham Hotspur vs. Qarabag

Estádio: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Palpite: Tottenham 4-0 Qarabag

O Tottenham é amplamente favorito contra o Qarabag, e tudo indica que terá uma vitória tranquila. Com seu ataque em grande forma e jogando diante de sua torcida, o time de Londres não deve dar chances ao modesto clube do Azerbaijão. A goleada é o cenário mais provável.

Resumo dos palpites para os jogos de 26 de setembro:

Fenerbahçe 3-1 Union SG

Malmo 1-1 Rangers

Ajax 2-2 Besiktas

FCSB 2-0 RFS

Eintracht Frankfurt 3-0 Viktoria Plzen

Roma 2-1 Athletic Bilbao

Tottenham 4-0 Qarabag

Fique ligado nos horários ajustados para Brasília e prepare-se para um dia repleto de futebol de alto nível!