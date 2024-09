Artur Bolinha promete climatizar todos os ônibus do transporte coletivo de Campina Grande

Artur Bolinha antes de entrevista ao JPB1. Foto: Iara Alves.

O JPB1 entrevistou o candidato a prefeito de Campina Grande pelo NOVO, Artur Bolinha, nesta terça-feira (24). Durante as discussões, ele prometeu climatizar todos os ônibus que fazem o transporte público coletivo da cidade.

Segundo o candidato, o projeto seria possível por meio do incremento feito aos subsídios para as empresas concessionárias de transporte público coletivo.

“Se a gente for eleito, eu já vou sentar com o sistema de transporte público para a gente poder fazer um grande diagnóstico. A gente vai criar as condições para que as empresas melhorem a sua capacidade de investimento. Uma das alternativas que a gente vai encontrar, sem impactar no preço da tarifa, é melhorar o subsídio que o município vai ter que garantir, e que as empresas aumentem a sua frota, do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista horário e do ponto de vista de percurso”, projetou Artur Bolinha.

Outra promessa feita por Bolinha foi a construção de um hospital geral municipal, que centralizaria diversas especialidades médicas. De acordo com o candidato, esse projeto será feito somente após o funcionamento do Hospital da Criança e do Adolescente.

“No nosso programa de governo, na questão da construção do Hospital Geral Municipal, eu não tenho falado sobre ele, porque eu vou primeiro colocar o que existe para funcionar e a prioridade será exatamente fazer com que, de fato, o Hospital da Criança a gente conclua e ponha para funcionar. Mas vencida essa etapa, se obviamente nós tivermos tempo, a gente vai trabalhar junto à bancada federal da Paraíba para garantir os recursos para tentar construir esse Hospital Geral. Esse Hospital Geral, se Campina Grande receber um dia, ele vai ser o hospital que vai ter hospital da mulher, ele vai ser maternidade, ele vai ser um hospital eletivo e vai ser um centro de diagnóstico de imagem e laboratorial. E vai ser referência para a atenção básica”, explicou Artur Bolinha.

Jornalista João Paulo Medeiros e candidato Artur Bolinha. Foto: Iara Alves.

