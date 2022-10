Exposição baseada na Itália integra Circuito de Exposições realizado pela Secretaria de Cultura | Prefeitura de Campina Grande – PB

Nesta quinta-feira (13), o Circuito de Exposições, promovido pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), ganhará um importante adicional, a exposição “Agonia e Êxtase”. As obras ficarão disponíveis na galeria Irene Medeiros, no Teatro Municipal Severino Cabral, até 13 de novembro.

Teatro Municipal Severino Cabral

A exposição reúne quadros e esculturas do artista visual Alex Melo, que define o trabalho como uma comunicação entre passado e presente através da arte, tendo o “velho mundo” sendo desbravado, com técnicas e estilos utilizados até os dias atuais.

Ainda segundo o artista, o conteúdo presente em “Agonia e Êxtase” foi produzido durante o período em que o artista esteve na cidade de Nápoles, na Itália.

Circuito de Exposições

Vale pontuar que o Circuito de Exposições da Secult está em plena atividade desde as comemorações da Semana do Patrimônio, com renovações frequentes nos equipamentos culturais da Rainha da Borborema.

Além da citada exposição, espaços como o Centro Cultural Lourdes Ramalho e a Estação Cidadania-cultura também estão inseridos no circuito artístico:

“Estreart” é a primeira Mostra de Artes do Curso de Pintura em Telas do Lourdes Ramalho. Comprovando o poder da arte em trazer sensações extraordinárias, fazendo pensar, sorrir e até chorar, os alunos da professora Carmen Sheilla, mostrarão ao público um mundo de cores e sensações, através de um trabalho realizado em sala de aula, na maior escola de arte-educação de Campina Grande: o Centro Cultural.

Já a Estação Cidadania-cultura, nas Malvinas, sediará “Quarando a Chita”, de Renata Cabral. Esta é composta por sete pinturas em acrílica sobre tela retratando grandes ícones femininos da cultura popular paraibana. A exposição é composta pelas seguintes telas: Lavadeira, Mão de Milho, Bãi de Ri, Rainha da Lata, Mulé Rendeira, Contra Vento Virado e Mãe de Umbigo. Os títulos, por sua vez, referenciam a linguagem coloquial da representação artística.

A galeria Edvaldo do Ó, localizada nas instalações da Secult, trará “Decó em Movimento”, uma exposição fotográfica. Esta visa mostrar as belezas da arquitetura Art Déco de Campina Grande e alertar para a necessidade de preservação e valorização desse importante patrimônio, segundo o fotógrafo que assina as obras, o jornalista Jorge Barbosa.

Codecom