Fenerbahce x Union SG ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (26/09)

Por MRNews



Prévia: Fenerbahce x Union SG – Liga Europa 2024

Data: Quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Şükrü Saracoğlu Stadium, Istambul

Transmissão: ESPN/Star+

Buscando se recuperar após uma decepcionante derrota doméstica, o notícias do Fenerbahce inicia sua campanha na Liga Europa ao vivo com a visita do Union SG nesta quinta-feira. Os Canários Amarelos perderam para o rival notícias do Galatasaray no último fim de semana, enquanto o Union SG empatou sem gols com o Standard Liège na Bélgica.

Prévia da Partida

O Fenerbahce, sob o comando de José Mourinho desde junho de 2024, esperava uma boa campanha na Liga dos Campeões, mas foi eliminado pelo Lille nas fases classificatórias e agora disputa a Liga Europa. Apesar desse tropeço europeu, a equipe turca teve um bom começo de temporada, ocupando o segundo lugar na Super Lig Turca, cinco pontos atrás do líder invicto Galatasaray.

No sábado, o Fenerbahce sofreu sua primeira derrota na liga, perdendo por 3-1 para o Galatasaray, com gols de Dries Mertens, Lucas Torreira e Gabriel Sara, ex-jogador do Norwich City. Antes desse revés, o time havia vencido três jogos consecutivos no campeonato, marcando 10 gols sem sofrer nenhum.

Na temporada passada, o Fenerbahce enfrentou o Union SG nas oitavas de final da Liga Conferência e venceu, mas foi eliminado pelo Olympiacos nos pênaltis nas quartas de final. Agora, o clube turco busca avançar novamente na Europa.

Do outro lado, o Union SG, vice-campeão da Pro League Belga em 2023-24, também caiu nas classificatórias da Liga dos Campeões, sendo derrotado pelo Slavia Praga. Desde então, a equipe tem lutado para se estabilizar, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da liga belga.

O Union SG, que conquistou a Copa da Bélgica e a Supercopa em 2024, está em 12º lugar na Pro League, lutando para encontrar consistência. Além disso, não poderão contar com seu artilheiro, Mohammed Fuseini, suspenso para o confronto de quinta-feira.

Forma das Equipes

Fenerbahce (todas as competições):

DDWWWL

Union SG (todas as competições):

LWDDLD

Notícias das Equipes

O Fenerbahce segue sem o atacante Bright Osayi-Samuel, que se recupera de uma lesão no pé. Edin Dzeko, que marcou de pênalti contra o Galatasaray, deve continuar no comando do ataque. José Mourinho pode promover Sofyan Amrabat e Youssef En-Nesyri ao time titular, após ambos começarem no banco no último jogo.

O Union SG estará sem Fuseini, que cumpre suspensão, e Henok Teklab, que está afastado até o próximo ano devido a uma fratura. O técnico Sebastien Pocognoli terá que reorganizar o ataque, possivelmente apostando em Ivanovic e Akinpelu.

Prováveis Escalações

Fenerbahce:

Livakovic; Muldur, Djiku, Soyuncu, Oosterwolde; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko

Union SG:

Moris; Burgess, Machida, Leysen; Castro-Montes, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Terho; Ivanovic, Akinpelu

Palpites

Palpite final: Fenerbahce 2-0 Union SG

O Fenerbahce, apesar da derrota para o Galatasaray, tem mostrado um futebol sólido e deve superar o Union SG em casa. A ausência de Fuseini enfraquece o ataque dos belgas, tornando difícil para eles surpreenderem em Istambul.

Palpites da Liga Europa – Quinta-feira, 26 de setembro de 2024

A Liga Europa continua com grandes confrontos nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, e promete muita emoção para os fãs de futebol. Com horários ajustados para Brasília, confira os palpites para os principais jogos do dia:

14h45 – Fenerbahçe vs. Union SG

Estádio: Şükrü Saracoğlu, Istambul

Palpite: Fenerbahçe 3-1 Union SG

O Fenerbahçe tem mostrado muita consistência jogando em casa e deve se impor diante da equipe belga. Com um ataque poderoso, liderado por Edin Dzeko e Dusan Tadic, os turcos têm uma grande chance de garantir uma vitória confortável. O Union SG, por outro lado, é um time organizado, mas deve encontrar dificuldades fora de casa.

14h45 – Malmo vs. Rangers

Estádio: Eleda Stadion, Malmo

Palpite: Malmo 1-1 Rangers

Este será um confronto equilibrado entre duas equipes com tradição europeia. O Malmo está em ótima fase no campeonato sueco, liderando a liga com folga, mas o Rangers, apesar das dificuldades recentes, sempre cresce em competições europeias. Aposto em um empate, com ambas as equipes marcando.

17h – Ajax vs. Besiktas

Estádio: Johan Cruijff Arena, Amsterdã

Palpite: Ajax 2-2 Besiktas

O Ajax costuma ser muito forte em casa, mas o Besiktas vive um grande momento, invicto na temporada. Com Ciro Immobile no ataque, os turcos podem surpreender e garantir pelo menos um ponto. O Ajax vai pressionar, mas o equilíbrio no duelo deve prevalecer.

17h – FCSB vs. RFS

Estádio: Arena Națională, Bucareste

Palpite: FCSB 2-0 RFS

O FCSB é favorito absoluto neste confronto e não deve ter dificuldades para vencer a equipe letã do RFS. Jogando em casa, o time romeno é muito forte e pode aproveitar sua superioridade técnica para garantir uma vitória tranquila, mantendo-se na briga pela classificação.

17h – Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Plzen

Estádio: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Palpite: Frankfurt 3-0 Viktoria Plzen

O Eintracht Frankfurt é uma das equipes mais fortes da competição e, jogando em casa, deve dominar o Viktoria Plzen. A equipe alemã conta com jogadores experientes e de qualidade, e não deve ter problemas para conquistar os três pontos com uma vitória convincente.

17h – Roma vs. Athletic Bilbao

Estádio: Estádio Olímpico, Roma

Palpite: Roma 2-1 Athletic Bilbao

A Roma, sob o comando de José Mourinho, é uma equipe difícil de ser batida em casa, especialmente em competições europeias. O Athletic Bilbao é um time forte e competitivo, mas acredito que os romanos conseguirão vencer por uma margem apertada, garantindo os três pontos em um jogo difícil.

17h – Tottenham Hotspur vs. Qarabag

Estádio: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Palpite: Tottenham 4-0 Qarabag

O Tottenham é amplamente favorito contra o Qarabag, e tudo indica que terá uma vitória tranquila. Com seu ataque em grande forma e jogando diante de sua torcida, o time de Londres não deve dar chances ao modesto clube do Azerbaijão. A goleada é o cenário mais provável.

Resumo dos palpites para os jogos de 26 de setembro:

Fenerbahçe 3-1 Union SG

Malmo 1-1 Rangers

Ajax 2-2 Besiktas

FCSB 2-0 RFS

Eintracht Frankfurt 3-0 Viktoria Plzen

Roma 2-1 Athletic Bilbao

Tottenham 4-0 Qarabag

Fique ligado nos horários ajustados para Brasília e prepare-se para um dia repleto de futebol de alto nível!