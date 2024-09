PALPITES São Paulo x Botafogo Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (25/09), ESCALAÇÕES

Prévia: São Paulo x Botafogo – Copa Libertadores 2024 – Jogo de Volta das Quartas de Final

Data: Quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo, Brasil

Transmissão: Paramount+

São Paulo e Botafogo se enfrentam no Morumbi nesta quarta-feira, no segundo confronto das quartas de final da Copa Libertadores 2024. O primeiro jogo, disputado no Estádio Nilton Santos, terminou em um empate sem gols, deixando a decisão totalmente em aberto para o confronto de volta.

Prévia da Partida

O São Paulo apresentou uma forte performance defensiva no primeiro jogo, conquistando sua sétima partida sem sofrer gols em nove jogos nesta edição da Libertadores. Jogando em casa, o Tricolor Paulista tem sido impenetrável, não tendo sofrido gols em suas quatro partidas como mandante no torneio deste ano.

Apesar da solidez defensiva no Morumbi, a equipe de Luis Zubeldía chega a esta partida com duas derrotas seguidas em casa em todas as competições, incluindo um revés por 3-1 para o Internacional no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Eles buscarão evitar uma eliminação precoce, já que não avançam às semifinais da Libertadores desde 2016.

O Botafogo, por sua vez, tem encontrado dificuldades no ataque durante a fase eliminatória da competição, marcando apenas um gol nos últimos três jogos. No entanto, a equipe de Artur Jorge manteve a consistência defensiva, também sem sofrer gols nesses três jogos.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem de uma vitória importante por 1-0 sobre o Fluminense, ampliando sua invencibilidade para oito jogos em todas as competições. No entanto, sua performance fora de casa na Libertadores deixa a desejar, com apenas uma vitória como visitante até o momento.

O Glorioso tem boas lembranças dos confrontos recentes contra o São Paulo, não perdendo para o Tricolor nos últimos sete encontros. A última vitória do Botafogo no Morumbi ocorreu em 2022, pelo Brasileirão, por 1-0.

Desfalques

No São Paulo, Pablo Maia, Ferreira e Moreira estão com lesões musculares na coxa e são dúvidas para o jogo. Alisson está fora por uma fratura no tornozelo, enquanto Patryck segue afastado por uma lesão no ombro. O goleiro Rafael, que fez seis defesas no primeiro jogo, será peça fundamental para tentar manter o bom desempenho defensivo.

Pelo lado do Botafogo, Matheus Nascimento, Pablo e Cuiabano continuam afastados devido a problemas musculares, enquanto Rafael da Silva e Jeffinho, com lesões no joelho, também não devem estar disponíveis. O goleiro John, que teve pouco trabalho no primeiro jogo, buscará manter sua invencibilidade na competição, e Junior Santos, artilheiro do Botafogo na Libertadores, segue como a principal ameaça ofensiva.

Prováveis Escalações

São Paulo: Rafael; Franco, Arboleda, Sabino; Araújo, Bobadilla, Gustavo, Welington; Luciano, Gomes; Calleri.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza, Telles; Gregore, Freitas; Soares, Savarino, Almada; Santos.

Palpite

O Botafogo tem mostrado muita consistência em vencer jogos apertados no Brasileirão, e acreditamos que essa mesma solidez defensiva e eficiência mínima no ataque serão suficientes para garantir uma vitória magra no Morumbi, avançando para as semifinais da Copa Libertadores.

Palpite final: São Paulo 0-1 Botafogo (Botafogo avança com 1-0 no agregado).