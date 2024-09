ONDE ASSISTIR Milan x Liverpool AO VIVO CHAMPIONS 24/25, HOJE (17/09), PALPITES E ESCALAÇÕES

O Milan x Liverpool , jogam pela Champions League, edição 2023/2024 hoje, HOJE (17/09) às 16 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO AC Milan .

Prévia: AC Milan x Liverpool – previsão, notícias do time e escalações

Na terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 16h (horário de Brasília), AC Milan e Liverpool se reencontram em um duelo de grandes da Europa, no Estádio Giuseppe Meazza. Ambas as equipes iniciarão suas campanhas na Liga dos Campeões sob novos comandos: Arne Slot liderando o Liverpool e Paulo Fonseca à frente do Milan.

Prévia da Partida

Jurgen Klopp, antes de passar o bastão para Slot, garantiu a volta do Liverpool à Liga dos Campeões após um terceiro lugar na Premier League. Os Reds enfrentam uma fase de grupos recheada de confrontos difíceis, com partidas contra Real Madrid e Bayer Leverkusen se destacando.

O Liverpool chega a este confronto com uma recente derrota para o Nottingham Forest na Premier League, após um começo impecável na temporada. O gol de Callum Hudson-Odoi destacou a falta de eficiência dos Reds na partida.

Já o Milan, sob a direção de Paulo Fonseca, demorou a engrenar na Série A, somando apenas dois pontos nos três primeiros jogos. No entanto, a equipe de Milão goleou o Venezia por 4 a 0 no último fim de semana, com gols de Theo Hernandez, Youssouf Fofana, Christian Pulisic e Rafael Leão, aliviando a pressão sobre o novo treinador.

Forma das Equipes

– **AC Milan (todas as competições):** E D E V

– **Liverpool (todas as competições):** V V V D

Notícias das Equipes

O Liverpool pode ainda não contar com Federico Chiesa, recém-contratado, que não jogou na última partida devido a preocupações com sua condição física. Além disso, Harvey Elliott está fora por conta de uma fratura no pé. Arne Slot pode optar por mudanças no ataque, considerando a performance abaixo do esperado de Cody Gakpo e Darwin Núñez no último jogo.

Pelo Milan, Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi e Marco Sportiello estão fora da estreia na Liga dos Campeões por lesão. Malick Thiaw segue como dúvida, enquanto Davide Calabria é outro possível desfalque após perder a partida contra o Venezia.

Possíveis Escalações

– **AC Milan:** Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Abraham, Leao.

– **Liverpool:** Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez.

Previsão

O Milan parece ter se beneficiado mais da pausa internacional do que o Liverpool, levando em conta suas recentes atuações domésticas. Além disso, os italianos estão invictos nos últimos quatro jogos da Liga dos Campeões contra clubes ingleses. No entanto, esperamos que o Liverpool, mesmo com possíveis alterações no ataque, consiga arrancar um empate em um jogo equilibrado.

**Placar Previsto:** AC Milan 1-1 Liverpool.

Onde Assistir

– **TV:** TNT e Max.

– **Transmissão Ao Vivo:** Acompanhe em Tempo Real no ge.