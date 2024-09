Ministro anuncia contorno viário em João Pessoa e duplicação da BR-230 até o Sertão

Artur Lira/TVPB

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a construção das obras do contorno viário de João Pessoa e a duplicação da BR-230 até o município de Patos, no Sertão da Paraíba. Além disso, o ministro, que está em visita à Paraíba nesta sexta-feira (13), também anunciou que novas obras do Governo Federal no estado devem ser iniciadas em 2025.

Em entrevista à CBN João Pessoa, o ministro Renan Filho também prometeu que novas obras viárias devem ser iniciadas em breve. Como é o caso da adequação de capacidade, duplicação, da BR-230 até Patos, no Sertão da Paraíba, que também deve incluir a construção da Alça de Patos, que irá contornar o município.

Além da Alça de Patos, Renan Filho prometeu a construção de um contorno viário em João Pessoa. Segundo o ministro, esta obra está na fase de projetos e a licitação deve ocorrer em breve.

“Será uma obra também muito relevante e agora a expectativa do Ministério de Transporte é que no mês de outubro a gente publique o edital para ela, que é uma obra de serviço de R$ 280 milhões para garantir o bom fluxo de João Pessoa até Cabedelo”, prometeu o ministro.

Obras em andamento

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que as obras de triplicação da BR-230, no trecho entre Cabedelo e João Pessoa, e a duplicação da mesma rodovia de Campina Grande até a comunidade da Farinha, na região de Pocinhos, devem ser concluídas até 2026.

Renan Filho explicou que as obras de duplicação e triplicação da rodovia federal BR-230 na Paraíba estão com fluxo aceitável, e que o Governo Federal pretende investir R$ 500 milhões em obras na Paraíba.

“Obras estão andando bem. No ano passado, dobramos esse investimento, enviamos R$ 196 milhões, mais do que o dobro. E esse ano, a expectativa é aplicar R$ 500 milhões nas obras de andamento no Estado. Isso ocorre na adequação da capacidade de Cabedelo no Oitizeiro, onde estamos triplicando, construindo obras viárias, e também ocorre, sobretudo, na duplicação em Campina Grande até Farinha. Também é uma obra que está andando muito bem, Já pagamos R$ 100 milhões no andamento dela, pois é uma obra de R$ 500 milhões ficar pronta. A gente acredita que as duas obras serão entregues até o ano de 2026”, disse o ministro.

Na obra da triplicação da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa, Renan Filho explicou que serão incluídas faixas de ciclovia, pois no projeto anterior as faixas não estavam incluídas e houve uma readequação para incluir as pistas cicláveis, que será um espaço destinado para a circulação de pessoas utilizando bicicletas.