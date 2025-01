programa deixa o estúdio e vai para pontos turísticos da Paraíba

Denise Delmiro deixa o estúdio e vai para pontos turísticos da Paraíba. Reprodução

O JPB1 de Verão, temporada 2025, estreia no sábado (11). Denise Delmiro deixa o estúdio e apresenta o programa direto de pontos turísticos da Grande João Pessoa.

Como é característica do JPB1, o programa conta com muitas entradas ao vivo. Trazendo serviços para quem vai aproveitar o verão e como fazer isso com segurança.

Neste primeiro sábado, o JPB1 de Verão acontece no Jacaré, em Cabedelo. O programa estará no meio do rio, que atrai muitos turistas para o pôr do sol.

Já no dia 18 de janeiro, o JPB1 estará no Bessa, pé na areia, numa das praias mais movimentadas do estado. A última edição do programa da edição de verão, acontece no Conde, Litoral Sul do estado, no dia 25.

Quem não ama praia, mar, sol, água de coco? Eu sou apaixonada pelo Verão e claro que o JPB1 vai mergulhar de cabeça na estação mais quente do ano. Estaremos nos sábados de janeiro esquentando o clima com muita diversão e alegria. Vou estar bem colorida e animada trazendo informações do litoral ao Sertão. Um jornal todo ao vivo, fora do estúdio, perto das pessoas, do jeito que eu gosto. O público vai amar. Denise Delmiro – jornalista

Em todos os programas, ao vivo, teremos uma atração musical ao lado de Denise, animando todo mundo. E também teremos o Chef JPB, que entra no clima do Verão.

JPB1 de Verão vai destacar diversos pontos da Paraíba.. Reprodução

A nossa ideia é que o JPB1 de Verão seja um espaço para diversão, com música ao vivo e toda a desenvoltura de Denise, mas também para informação, mantendo o DNA do JPB1 de estar sempre ao lado dos nosso público, trazendo informações importantes. Estamos trabalhando bastante para caprichar e levar o melhor programa para quem assiste o JPB1 Joalissom Douglas – Jornalista

Além disso, a equipe do JPB1 preparou reportagens especiais, mostrando atrativos do estado, do Litoral ao Sertão. O programa começa sempre às 11h45.