Processo seletivo do IEL oferta mais de 200 vagas para jovem aprendiz em Campina Grande

Um processo seletivo para o programa Mais Aprendiz abriu inscrições para preenchimento de 225 vagas para jovem aprendiz em Campina Grande. A iniciativa é do núcleo regional do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) na Paraíba. Inscrições devem ser feitas até o dia 27 de setembro, exclusivamente pela internet.

As vagas de jovem aprendiz são para a função de assistente administrativo. Os selecionados terão a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e desenvolver habilidades em rotinas administrativas, como organização de documentos e apoio logístico no ambiente empresarial.

Quem se aplica às vagas para jovem aprendiz em Campina Grande?

Para participar do processo seletivo para as vagas de aprendizes em Campina Grande, os candidatos devem ter entre 18 e 22 anos, estar com o ensino médio completo, não possuir experiência anterior como aprendiz na área administrativa e, no caso dos homens, estar em dia com as obrigações militares.

A carga horária é de 24 horas semanais e a remuneração será correspondente ao salário mínimo/hora, além do vale-transporte, conforme a legislação vigente.

Inscrições para jovem aprendiz em Campina Grande

As inscrições ocorrem entre os dias 25 e 27 de setembro de 2024 e devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site de processos seletivos do IEL/PB.

O processo seletivo será dividido em duas fases: análise documental (eliminatória) e entrevista técnica (eliminatória/classificatória).

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 7 de outubro de 2024, com a homologação do processo no dia 10 de outubro.

Vagas para jovem aprendiz em Campina Grande