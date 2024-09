Por MRNews



**NFL no Brasil: Onde Assistir ao Vivo Green Bay Packers x Philadelphia Eagles**

O Grande Evento na Terra Brasilis

Nesta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, o futebol americano ganha uma nova dimensão para os fãs brasileiros. Pela primeira vez, a NFL desembarca em solo nacional com um jogo da temporada regular, trazendo o duelo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles para a Neo Química Arena, em São Paulo. Este evento marca um marco histórico, ampliando a presença da liga no cenário internacional.

A Expansão da NFL no Mundo

Desde 2005, a NFL tem promovido jogos internacionais para expandir sua marca globalmente, começando com partidas no Estádio Azteca, no México. Agora, é a vez do Brasil experimentar a emoção da temporada regular da liga. Com mais de 42 mil torcedores aguardados, a Neo Química Arena está completamente esgotada, sinalizando a enorme expectativa e o crescente interesse pelo futebol americano no país.

Treinos e Expectativas

Na quinta-feira, 5 de setembro, as equipes realizaram seus treinos em São Paulo. O Philadelphia Eagles utilizou a própria Neo Química Arena para se preparar, enquanto o Green Bay Packers treinou no CT Joaquim Grava. Ambas as equipes elogiaram o caloroso acolhimento dos torcedores brasileiros e estão ansiosas para o grande confronto.

Onde Assistir ao Jogo**

O jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles terá início às 21h15 (horário de Brasília). Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por diversas plataformas:

– **TV Aberta:** RedeTV

– **TV por Assinatura:** ESPN

– **Streaming:** YouTube (Cazé TV), Disney+, Amazon Prime

Com uma ampla cobertura, todos os fãs terão a oportunidade de assistir ao evento de sua preferência, garantindo que nenhum momento do histórico jogo seja perdido.

A presença da NFL no Brasil é um passo significativo para a popularização do futebol americano no país. A partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles na Neo Química Arena representa uma nova era para o esporte no Brasil, proporcionando aos torcedores uma experiência inédita e emocionante. Acompanhe ao vivo e não perca essa oportunidade única de vivenciar o melhor do futebol americano diretamente do seu país.