Quais filmes vão passar Terça (03/09) na Globo? SESSÃO DA TARDE

COnfira a programação da Globo hoje, 03/09/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Terça-feira, 03/09/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:40 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Horário Político 2024

13:10 Praça TV – 1ª Edição

13:20 Globo Esporte

13:40 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial – Cabocla

15:20 Sessão da Tarde – A Cinco Passos de Você

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Horário Político 2024

20:40 Jornal Nacional

21:30 Renascer

22:40 Estrela da Casa

00:10 Aumenta Que É Rock

00:50 Jornal da Globo

01:40 Conversa com Bial

02:20 Família é Tudo

03:05 Comédia Na Madruga I

03:35 Comédia Na Madruga II

**Sessão da Tarde exibe “A Cinco Passos de Você” nesta terça-feira, 3 de setembro de 2024**

Nesta terça-feira, 3 de setembro de 2024, a Sessão da Tarde da TV Globo traz o emocionante drama adolescente “A Cinco Passos de Você” (“Five Feet Apart”). O filme, lançado em 2019, é dirigido por Justin Baldoni e estrelado por Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Claire Forlani, Moises Arias e Kimberly Hebert Gregory.

**Sinopse**

“A Cinco Passos de Você” acompanha a história de Stella (Haley Lu Richardson), uma jovem que passa grande parte de sua vida no hospital devido à fibrose cística, uma doença genética que afeta os pulmões e outros órgãos. Stella é uma adolescente que procura manter o controle sobre sua vida, mesmo em meio às dificuldades da sua condição.

Durante uma de suas estadias no hospital, ela conhece Will (Cole Sprouse), outro jovem paciente com fibrose cística. Will é carismático e rebelde, o oposto de Stella, mas sofre da mesma doença. Apesar de rapidamente desenvolverem uma conexão profunda, eles precisam lidar com a regra imposta pelo tratamento: manter uma distância de cinco passos um do outro para evitar a transmissão de infecções que poderiam ser fatais.

**Um Romance Improvável e Desafiador**

O longa explora o desafio do romance entre Stella e Will, que precisam encontrar maneiras de manterem-se conectados emocionalmente, mesmo com a limitação física de não poderem tocar um ao outro. Ao longo da trama, os personagens enfrentam dilemas sobre viver intensamente e seguir as rigorosas recomendações médicas para aumentar suas chances de sobrevivência.

**Elenco e Produção**

Com atuações marcantes de Haley Lu Richardson e Cole Sprouse, o filme traz uma abordagem sensível e tocante sobre as dificuldades de viver com uma doença crônica. Justin Baldoni, conhecido por seu trabalho na série “Jane the Virgin”, dirige o filme com uma visão que equilibra romance, drama e uma mensagem de esperança.

**Recepção e Impacto**

“A Cinco Passos de Você” foi bem recebido pelo público jovem, especialmente por sua representação autêntica e emocionante dos desafios enfrentados por quem vive com fibrose cística. A produção também levantou discussões importantes sobre saúde, amor e a importância das conexões humanas, mesmo quando o toque não é uma opção.

**Não Perca!**

Prepare-se para se emocionar com esta história de amor impossível e luta pela vida. A Sessão da Tarde promete uma tarde de fortes emoções com “A Cinco Passos de Você”, um filme que vai fazer você repensar o valor da proximidade e da empatia em tempos de adversidade.

**Sessão da Tarde – Terça-feira, 3 de setembro de 2024, na TV Globo. Não perca!**