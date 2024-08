PL inativa diretórios em 3 cidades em que se coligou com a esquerda, na Paraíba

Presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Reprodução PL

A direção nacional do PL inativou, nesta sexta-feira (30), os diretórios municipais da sigla em três cidades paraibanas onde havia alianças com partidos de esquerda para as Eleições de 2024. A intervenção já foi comunicada oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Foram inativados os diretórios das legendas nas cidades de Mamanguape e São José de Piranhas, onde há uma coligação com a federação PSOL-Rede e em Bananeiras, em que o partido se juntou ao mesmo grupo do PSB.

Como noticiado pelo Jornal da Paraíba este mês, a postura do partido em firmar essas alianças contraria uma decisão da Executiva Nacional da legenda, que proíbe união com partidos de esquerda.

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, antecipou ao jornalista Felipe Nunes, que a proibição também se aplicaria a municípios de todos os estados brasileiros, incluindo a Paraíba.

Agora, outras fontes do partido afirmam que, com a inativação nesses diretórios, o partido tentará anular os atos das convenções partidárias que firmou as alianças com siglas de esquerda.

Coligações com a esquerda

Em Mamanguape, no litoral norte da Paraíba, o PL apoia a candidatura do deputado Eduardo Brito. No município, a coligação “Construindo o Futuro” é formada pelos partidos SD, PP, PDT, MDB, PSD, Federação PSOL-Rede e PL, de acordo com o DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Já no município de São José de Piranhas, no sertão do Estado, o PL está na coligação do candidato Bal Lins (PSB), que conta ainda com os partidos Republicanos e Federação PSOL- Rede.

Em Bananeiras, o prefeito do município e candidato a reeleição, Matheus Bezerra (PSB), firmou aliança, entre outras legendas, com o PL. Nessas três cidades, o diretório do partido foi desativado.

Além disso, por causa da orientação nacional, o PL precisou desfazer o apoio que havia demonstrado ao comunicador Nilvan Ferreira (Republicanos), em Santa Rita, recentemente. Nesse caso, o PSB, do governador João Azevêdo, aparece na chapa do comunicador como vice, o que inviabiliza a aliança com o partido de Bolsonaro.

Confira, abaixo, as certidões indicando as inativações

Felipe Nunes

