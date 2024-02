Nilvan deixou de ter ‘pauta propositiva’ para se explicar sobre João Azevêdo, afirma Efraim na CBN

O senador Efraim Filho avaliou, nesta quarta-feira (28), em entrevista à CBN Paraíba, que o comunicador Nilvan Ferreira deixou de apresentar uma pauta ‘propostiva’ na política para ter que se explicar sobre eventual aproximação com o governador João Azevêdo (PSB).

Na avaliação de Efraim, o União Brasil continua sendo a “melhor” alternativa para que Nilvan mantenha sua coerência política, já que iniciou sua trajetória na oposição ao Governo do Estado.

Nilvan, que oficializou recentemente sua pré-candidatura à Prefeitura de Santa Rita, deve anunciar no dia 15 de março se aceita esse convite ou se vai para o Republicanos, partido da base do governador.

Nilvan deixou de ter pauta propositiva, com os pontos positivos de sua candidatura e os cuidados com as pessoas, para ter que ficar se explicando porque vai ter que se abraçar com João Azevêdo, além de ter que ficar no meio de um imbróglio com o PSB, disse Efraim.

Ao defender a tese de filiação ao União Brasil, Efraim explicou que “O eleitor está muito atento a gestos de coerência, gestos do que [o político] diz e o que faz”. Para ele, eventual filiação de Nilvan ao Republicanos, em aliança com o governador João Azevêdo, minaria seu discurso perante o eleitorado.

Particularmente, acredito que o União Brasil aproximaria Nilvan de um gesto de coerência em relação às posições que ele adotou nas últimas cenas da política paraibana, desde 2020, de oposição ao governador João Azevêdo e ao prefeito Cícero Lucena

De acordo com apuração do blog Pleno Poder, de João Paulo Medeiros, mais do que uma eventual filiação de Nilvan Ferreira ao Republicanos, que natualmente já ensejaria uma aproximação com o governador João Azevêdo, a relação entre os dois pode culminar em uma aliança política na cidade.

Em entrevista à CBN, na terça-feira (27), o comunicador não descartou a possibilidade de dialogar politicamente com o governador, alegando que os interesses da Santa Rita estão acima de disputas políticas passadas. Apesar disso, garantiu que seu futuro partidário somente será conhecido no mês de março.

Ouça na íntegra a entrevista de Efraim para a CBN Paraíba