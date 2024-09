ASSISTIR AO VIVO Uruguai x Paraguai Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (07/09)

A partida entre Uruguai x Paraguai é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (07/09) às 21h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Uruguai como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ.

**Prévia: Uruguai x Paraguai – Previsão, Notícias da Equipe, Escalações**

**Data:** 7 de setembro de 2024, às 21h30 (horário de Brasília)

**Local:** Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai

A seleção do Uruguai enfrenta o Paraguai no Estádio Centenário, neste sábado, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo FIFA 2026. As duas equipes estão em situações opostas na tabela, com o Uruguai em segundo lugar e o Paraguai lutando para se afastar da parte inferior.

**Análise do Confronto**

Após a decepção de ser eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, o Uruguai passou por uma reformulação, com a contratação de Marcelo Bielsa em maio de 2023. Desde então, Bielsa teve um impacto significativo na equipe, levando o Uruguai a um respeitável terceiro lugar na Copa América 2024, após vencer o Brasil nos pênaltis nas quartas de final e perder para a Colômbia na semifinal.

Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai ocupa a segunda posição, com 13 pontos em seis jogos, e buscará consolidar sua posição nas duas próximas rodadas.

Por outro lado, o Paraguai está em sétimo lugar, com apenas cinco pontos, e chega ao confronto após uma campanha decepcionante na Copa América, onde foi eliminado na fase de grupos sem somar pontos. Gustavo Alfaro, recém-nomeado técnico do Paraguai, fará sua estreia no comando da equipe, esperando conduzir o time à sua primeira vitória contra o Uruguai desde 2007.

**Histórico Recente**

O Uruguai tem mostrado bom desempenho desde a chegada de Bielsa, com destaque para a vitória nos pênaltis sobre o Canadá na disputa pelo terceiro lugar da Copa América. A equipe conta com uma sólida defesa e um ataque eficiente, liderado por Luis Suárez, que se despedirá da seleção após este jogo.

O Paraguai, por sua vez, enfrenta um momento de transição, com a chegada de Alfaro e a necessidade de encontrar uma nova identidade após a saída de Daniel Oscar Garnero. A equipe tem enfrentado dificuldades para marcar gols, tendo anotado apenas um gol nas eliminatórias até o momento.

**Notícias das Equipes**

**Uruguai:** Luis Suárez, maior artilheiro da história do Uruguai, anunciou sua aposentadoria do futebol internacional, e esta partida marcará sua despedida. Suárez deve começar jogando, e a equipe também contará com Federico Valverde e Facundo Pellistri no ataque. No entanto, o Uruguai terá várias ausências, incluindo Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araújo, José María Giménez e Mathías Olivera, todos suspensos devido a incidentes com torcedores na semifinal da Copa América.

**Paraguai:** Gustavo Alfaro deve apostar em Antonio Sanabria, único jogador a marcar para o Paraguai nas eliminatórias até agora, como referência no ataque. Julio Enciso, do Brighton & Hove Albion, também é esperado como titular, formando um trio de meio-campo ofensivo ao lado de Miguel Almirón e Ramón Sosa.

**Prováveis Escalações**

**Uruguai:**

Rochet; Nández, Cáceres, Bueno, Saracchi; Valverde, Ugarte; Pellistri, Torres, Araújo; Suárez.

**Paraguai:**

Morínigo; Velázquez, Balbuena, Alderete, Espinoza; Villasanti, Bobadilla; Almirón, Enciso, Sosa; Sanabria.

**Previsão**

Esperamos que o Uruguai vença confortavelmente para dar uma despedida memorável a Suárez em sua última partida pela seleção. O Paraguai, em transição, terá dificuldades para enfrentar um time uruguaio determinado. **Placar Previsto: Uruguai 3-0 Paraguai.**

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje



Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.