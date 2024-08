Terremoto em Portugal provocou tsunami na Paraíba em 1755

Tsunami na Paraíba em 1755. Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (CEPEDES)

Um terremoto em Portugal em 1755 provocou um tsunami em praias do Nordeste. Na época, a cidade de Lisboa foi destruída e dezenas de milhares de pessoas morreram. Até hoje, esse é considerado um dos piores terremotos do mundo. Na Paraíba, as ondas chegaram a 1,80m de altura e atingiram áreas a 300 metros da costa.

O fenômeno que atingiu a costa brasileira foi registrado em manifestações artísticas e documentos históricos como livros, cartas e quadros feitos na época.

Trazer estas informações que estão muito longe da realidade do nosso dia a dia é um instrumento para atrair atenção para os desastres naturais no Brasil Francisco Dourado – Professor do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (CEPEDES)

A tsunami causada pelo terremoto em Portugal virou foco dos estudos de pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), liderados pelo professor Francisco Dourado do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (CEPEDES), em parceria com pesquisadores portugueses.

A pesquisa começou com o levantamento histórico do professor Alberto Veloso, da Universidade de Brasília (UnB), em seu livro “Tremeu a Europa e o Brasil também”. Ele é coautor da pequisa que é coordenada pelo CEPEDES/UERJ em parceria com a Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, Instituto Dom Luiz e Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Trazer estas informações que estão muito longe da realidade do nosso dia a dia é um instrumento para atrair atenção para os desastres naturais no Brasil Francisco Dourado – Professor do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (CEPEDES)

Alerta da Marinha aponta risco de ressaca do mar (Foto: Arquivo).

Área atingida

Foram 270 quilômetros de trabalho de campo em 22 praias entre o Rio Grande do Norte e o sul de Pernambuco, com quatro pontos de coleta de amostras. Segundo a pesquisa, a onda gigante atingiu toda a costa nordestina, com relatos de ter chegado também ao Rio de Janeiro, no sudeste do País.

No material coletado, a gente vê elementos químicos que não eram pra ser encontrados ali. Eram pra ser encontrados em regiões com mais profundidade. Ou seja, algo trouxe aqueles elementos até ali. Da mesma forma, há vestígios de micro animais que não deveriam ser encontrados na praia Francisco Dourado – Professor do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (CEPEDES)

Na região da praia de Lucena, na Paraíba, as ondas variaram entre 1,7 e 1,8m de altura. Na região de Pitimbu, a altura das ondas ficou entre 1,1 e 1,5m. Já na região pernambucana de Tamandaré, as ondas variaram entre 1,8 e 1,9 m. As ondas não chegaram muito altas, mas o volume de água foi grande.

O especialista explica que apesar de altura parecida com as ondas “normais”, tipo as ondas de surfe, as ondas de tsunami têm um comprimento de onda muito longo, atingindo centenas de quilômetros.

As ondas “normais” “quebram” a cada alguns segundos, ou seja, quebram 2, 3, 4 vezes a cada minutos. As ondas de tsunami, formam paredões de água que “elevam” o nível do mar por alguns minutos, causando uma onda de inundação que destrói tudo pela frente Francisco Dourado – Professor do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (CEPEDES)

Volume das ondas

As ondas inundavam até 4 quilômetros distantes da linha de costa, principalmente em locais com influência de rios, nas proximidades da Ilha de Itamaracá (PE). Em Tamandaré a inundação foi de até 800 metros. Já em Lucena foi de aproximadamente 300 metros.

Além dos dois professores brasileiros e de Ana Cezario, mestranda brasileira, também participam da pesquisa os pesquisadores portugueses Pedro Costa, Maria Ana Baptista, Rachid Omira e Francisco Fatela.

Francisco Franca

LEIA TAMBÉM

O que é um tsunami?

Francisco define esse fenômeno como ondas de longo comprimento. Isso significa que uma onda de tsunami tem centenas de quilômetros de comprimento.

É comum que essas ondas tenham alguns centímetros de altura em alto mar, mas quando chegam no litoral, são comprimidas atingindo alguns metros, por vezes dezenas de metros, de altura. Francisco Dourado – Professor do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (CEPEDES)

Terremoto em Portugal

Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu nesta segunda-feira (26) os arredores de Lisboa, em Portugal. O tremor foi fortemente sentido na capital portuguesa e no Porto e é um dos mais fortes em décadas no país.