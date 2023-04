Bairro Aeroclube

Obras do Parque da Cidade avançam e vias serão bloqueadas para intervenções neste fim de semana

22/04/2023 | 15:00 | 156

A Prefeitura de João Pessoa segue avançando com as obras do projeto viário do Parque da Cidade, no bairro Aeroclube. Neste fim de semana, duas importantes intervenções irão ocorrer, sendo necessário o bloqueio do trânsito em algumas vias. Essa parte do projeto irá alargar vias e implantar binários, melhorando a mobilidade urbana na área.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a primeira intervenção ocorre na tarde deste sábado (22), quando a Rua Ivanice Martins da Câmara será bloqueada para o trânsito a partir das 16h. “Já fizemos a terraplanagem e vamos começar neste sábado a aplicação do asfalto novo na Rua Ivanice Martins da Câmara e, por isso, vamos precisar bloquear os acessos a ela. Essas intervenções acontecem sempre nos fins de semana, para que os bloqueios nas ruas causem menor impacto no trânsito”, explicou Rodrigo Pacheco, diretor de Manutenção e Conservação da Seinfra (DMC).

Posteamento – Já no domingo (23), o trabalho será em parceria com a Energisa, que irá retirar os postes que estão dentro do perímetro do Parque. Por conta da intervenção, as Ruas Suzy Lacerda e Miriam Barreto serão bloqueadas para o trânsito. O serviço terá início às 7h30, com previsão de término às 15h.

“Já estamos trabalhando nessa frente há dois fins de semana. Esse será o penúltimo de intervenções da Energisa no trecho da obra de melhoria”, informou Joyce Alves, diretora de Iluminação Pública da Seinfra (Dilup).

Mobilidade – O novo plano de mobilidade para a região inclui uma ponte estaiada que vai ligar as Ruas Mirian Barreto Rabelo com a Rua Suzy Lacerda e o Retão de Manaíra. Também será feito o alargamento de vias locais e implantação de binários. No total 45 ruas estão inseridas no projeto, que também prioriza ciclovias, calçadas padronizadas e itens de acessibilidade.

“A Prefeitura está avançando em duas frentes de serviços nas obras de mobilidade e acessibilidade no entorno do Aeroclube. Neste sábado, a previsão é começar a colocar a capa asfáltica, então temos que interditar toda a rua Ivanice Martins Câmara para esse serviço. E amanhã, como já vem há dois domingos, a Energisa está fazendo todo o trabalho de deslocamento da rede elétrica, deixando livre a área para expansão das obras’, disse Sanderson Cesário, diretor de Operações da Semob-JP.

Projeto – O Parque da Cidade terá equipamentos como ciclovia, quadra de tênis, de futebol society, tênis de praia, pista de skate e patinação, viveiro, academia ao ar livre, parquinho, espaços para eventos, piqueniques, lagos, decks, mirantes elevados e diversos outros espaços de convivência.