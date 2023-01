Flávio Araújo exalta 100% nos amistosos, mas quer Campinense mais pronto para o Paraibano

Compartilhe















O Campinense terminou a sua “temporada” de amistosos no último sábado, ao derrotar o Caruaru City pelo placar de 1 a 0. Com 100% nas partidas preparatórias, o técnico Flávio Araújo elogia os resultados obtidos pela Raposa, ainda que ele entenda que o Rubro-Negro precisa evoluir para a estreia no Campeonato Paraibano de 2023.

O Campinense realizou três partidas preparatórias no mês de dezembro visando as competições que terá pela frente em 2023. Ao todo, foram três vitórias: 4 a 0 no Potyguar de Currais Novos, e dois triunfos pelo placar mínimo de 1 a 0, contra Íbis e Caruaru City. Flávio Araújo confessa que o objetivo de vencer todos os três embates foi cumprido, embora ele queira uma evolução para a estreia no estadual.

Propagamos três jogos contra times profissionais e o ideal foi atingir o 100%. Mas temos uma semana para melhorar para estrear contra a Queimadense. Temos que ter uma evolução”, comentou.

A Raposa, que terá Paraibano, Série D, Copa do Brasil e Copa do Nordeste pela frente, estreia no Estadual no próximo sábado, às 16h, contra a equipe da Queimadense.

