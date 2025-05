Centro de Doenças Raras comemora Dia das Mães com apresentação de musical internacional

O Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras (CRMDR) da Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta quarta-feira (7), uma comemoração especial para homenagear as mães dos usuários do serviço. A celebração alusiva ao Dia das Mães contou com a apresentação do musical interpretado pelo grupo norte-americano Young Ambassadors, que está em turnê no Brasil.

Para a diretora geral do Centro de Doenças Raras, Saionara Araújo, é essencial oferecer uma homenagem para as mães das crianças e adolescentes atendidos pelo serviço. “São mulheres guerreiras e dedicadas a seus filhos enfrentando uma jornada que não é fácil, então é muito gratificante poder proporcionar um momento como este para elas”, disse.

Durante a apresentação, mães e crianças interagiram e se emocionaram com os integrantes do grupo que misturou música, dança e histórias inspiradoras. Além da apresentação cultural, a programação também teve dinâmicas, brincadeiras e lanche para as mães.

“Foi um presente muito especial, não só para nós, mães, mas também para as crianças, que se divertiram e se encantaram com as músicas, com as danças, com tudo. Só tenho a agradecer por todo o atendimento e apoio que recebemos aqui no Centro de Doenças Raras”, disse Paula Patrícia Castro, mãe da pequena Maria Eduarda, de três anos, que é acompanhada pelo serviço há mais de um ano.

Serviço – O Centro de Doenças Raras da Prefeitura de João Pessoa é um dos poucos serviços com essa especialidade no Brasil e único da região Nordeste. Os pacientes são acompanhados por uma equipe multiprofissional composta por diversas especialidades médicas, assim como demais áreas da Saúde como Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Farmácia, Terapia Ocupacional, Educação Física e Assistência Social.

Para ser atendido, o usuário deve ser encaminhado, via regulação, pelas unidades de saúde da família (USFs), unidades de pronto atendimento (UPAs), Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) e outros serviços que, por ventura, atendam pacientes raros. O serviço está localizado na Rua Esmeraldo Gomes Vieira, n° 362, no bairro dos Bancários. Para agendamentos e outras informações, é possível entrar em contato com o Centro através do número 3213-7620.