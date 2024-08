Na CBN, delegado diz que PC investiga supostas ameaças de facção a candidato de João Pessoa

Deputado federal Ruy Carneiro (Podemos) / Foto: Renan Mesquita.

O superintendente da Polícia Civil da Paraíba, delegado Cristiano Santana, disse nesta sexta-feira (16), em entrevista à Rádio CBN que a polícia iniciou uma investigação sobre o episódio envolvendo o candidato à Prefeitura de João Pessoa, Ruy Carneiro (Podemos). O parlamentar licenciado afirmou que teve uma atividade de pré-campanha interrompida por ameaças de uma facção criminosa.

De acordo com o delegado, as diligências policiais iniciaram assim que o deputado prestou um boletim de ocorrência, na noite desta quinta-feira (15), afirmando que ele e a equipe de campanha precisaram sair do local em que estavam, no bairro do Cristo, por ameaça de um líder do grupo criminoso.

As investigações estão ainda em fase inicial e ocorrem de modo sigiloso. “Dentro das atribuições, serão realizadas as diligências pertinentes ao caso”, disse o delegado na CBN. “Pelo teor do boletim de ocorrência, deverá ser mantido contato com a Polícia Federal para se definir a questão da atribuição do que será investigado, o crime comum, caso tenha ocorrido, e o crime eleitoral”, afirmou.

O caso

Na noite desta quinta-feira (15), um dia antes do início da propaganda eleitoral, Ruy Carneiro divulgou nas redes sociais que sua equipe de campanha precisou encerrar um uma plenária, no bairro do Cristo, em João Pessoa, depois de ameaças de um líder de facção criminosa.

Segundo a assessoria do deputado, grupos culturais e o dono de um circo onde a atividade seria realizada, também foram ameaçados e solicitaram o cancelamento do evento. Ainda à noite, o candidato registrou um boletim de ocorrência na Cidade da Polícia da Capital.

Na manhã desta sexta-feira (16), em entrevista coletiva à imprensa, o candidato disse que vai pedir à Justiça Eleitoral a presença de tropas federais durante as eleições para reforçar a segurança pública em João Pessoa. Ele informou que também que espera o apoio de outros candidatos ao solicitar a demanda ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).