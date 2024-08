clubes participantes, onde assistir, regulamento e cotas

A Série C do Campeonato Brasileiro 2024 começa no dia 21 de abril e vai repetir o regulamento do ano passado, sem grupos, com 20 clubes participantes se enfrentando todos contra todos em jogos apenas de ida. Serão 19 rodadas. O competição está prevista para acabar no dia 20 de outubro.

A CBF já anunciou a tabela da Série C e as cotas de participações para cada clube e por fase da competição. O Jornal da Paraíba traz abaixo um guia que vai ser constantemente atualizado com as novidades da competição. O representante paraibano mais uma vez vai ser o Botafogo-PB.

Botafogo-PB será novamente o representante paraibano na Série C 2024 (Foto: João Neto). Divulgação / João Neto

Série C 2024: clubes participantes

Regulamento da Série C 2024

O regulamento da Série C deste ano será igual ao do ano passado. Os 20 clubes participantes jogam entre si na primeira fase em partidas só de ida, totalizando 19 rodadas. Os oito primeiros avançam para dois quadrangulares paralelos do acesso. Os dois melhores de cada chave sobem para a Série B. E os dois líderes de cada grupo ao fim dos jogos de ida e volta dos quadrangulares decidem a taça da Série C.

Em caso de empate em pontos na 1ª fase ou na 2ª fase, os critérios de desempate obedecem a seguinte ordem:

1º. Maior número de vitórias;

2º. Maior saldo de gols;

3º. Maior número de gols pró;

4º. Menor número de cartões vermelhos recebidos;

5º. Menor número de cartões amarelos recebidos;

6º. Sorteio.

Os clubes poderão inscrever um número máximo de 50 atletas até o dia 26 de julho, podendo substituir no máximo oito atletas até o dia 23 agosto, dentre os anteriormente inscritos.

Onde assistir

Pay-per-view: Nosso Futebol

Nosso Futebol Streaming: Dazn e Zapping

Cotas de participação

1ª fase: R$ 1,2 milhão (20 clubes)

2ª fase: R$ 312,5 mil (8 clubes)

