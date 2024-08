AO VIVO Benfica x Casa Pia assistir EM DIRETO Português 23/24, HOJE (17/08), escalações, palpites

O jogo entre Benfica x Casa Pia pelo Campeonato Português 2023/2024 (Liga Portugal BETCLIC), acontece hoje, HOJE (17/08) às 15:30 hs. O mandante desta partida será Benfica que busca a vitória sob seus domínios.

A **primeira Liga de Portugal** será transmitida no Brasil de maneira exclusiva pelo **Grupo Disney**. Você pode acompanhar os jogos da elite da Inglaterra nos canais **ESPN**, na TV por assinatura, ou por meio dos serviços de streaming **Star+** e **Watch ESPN**⁴⁶. Prepare-se para uma emocionante temporada de futebol! ⚽🔥

A partida válida pelo campeonato Português não terá transmissão na TV Aberta. Já na TV fechada, dá para ver os jogos dos principais times da ‘TERRINHA’, como Benfica, Porto e Sporting.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Prévia: Benfica x Casa Pia – Análise e Palpites

Neste sábado, o Benfica receberá o Casa Pia no Estádio da Luz pela segunda rodada da Primeira Liga 2024-25, buscando se recuperar da derrota na estreia para o Famalicão. Com ambos os clubes ainda sem vitórias, este confronto promete ser decisivo para a confiança das equipes no início da temporada.

**Benfica: A Redenção em Casa**

O Benfica, um dos gigantes do futebol português, teve um começo de temporada decepcionante, sendo derrotado por 2-0 pelo Famalicão. Este revés trouxe à tona lembranças desagradáveis, pois foi justamente contra o mesmo Famalicão que o Benfica sofreu uma das suas quatro derrotas na temporada passada.

Apesar desse início difícil, a equipe comandada por Roger Schmidt tem a oportunidade de se reerguer diante de sua torcida. O Estádio da Luz tem sido uma verdadeira fortaleza para o Benfica, que busca a sua 12ª vitória consecutiva em casa na Primeira Liga. Vale lembrar que, desde abril de 2023, apenas duas equipes conseguiram sair do Estádio da Luz com pontos, sendo uma delas o próprio Casa Pia.

Mesmo com a ausência do artilheiro Rafa Silva, que marcou 14 gols na última temporada, e do líder em assistências do campeonato, Schmidt espera que outros jogadores do elenco assumam a responsabilidade. O experiente Ángel Di María, que impressionou em sua estreia, pode ser uma das principais armas do Benfica nesta partida.

**Casa Pia: Desafios em Território Adverso**

O Casa Pia, por outro lado, entra em sua terceira temporada na Primeira Liga após um longo hiato de 83 anos fora da elite. Sob o comando de João Pereira, os Casapianos buscam estabilidade e um resultado positivo fora de casa, depois de uma derrota em casa para o Boavista na rodada de abertura.

A equipe de Lisboa perdeu peças importantes do seu ataque da temporada passada, incluindo Clayton, Felippe Cardoso e Yuki Soma, o que representa um grande desafio para manter a competitividade. No entanto, a memória do empate contra o Benfica no Estádio da Luz na temporada passada pode servir de motivação para buscar um resultado surpreendente novamente.

**Palpite**

Apesar de Casa Pia ter conseguido segurar o Benfica no Estádio da Luz na temporada passada, as circunstâncias atuais favorecem uma vitória dos donos da casa. A força do Benfica em seus domínios, aliada à necessidade urgente de uma recuperação, torna os encarnados favoritos para conquistar os três pontos.

**Palpite Final:** Benfica 2-0 Casa Pia

Este artigo apresenta uma análise completa do confronto entre Benfica e Casa Pia, abordando o contexto de ambos os times, possíveis escalações, e um palpite sobre o resultado final da partida.