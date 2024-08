Quando será o jogo do Vasco pelas quartas da Copa do Brasil?

**Quartas de Final da Copa do Brasil: Jogos de Ida Acontecerão na Semana do Dia 27 de Agosto**

Os torcedores de futebol já podem marcar em seus calendários: a aguardada fase de quartas de final da Copa do Brasil terá seus jogos de ida realizados na semana do dia 27 de agosto de 2024. Este é um dos momentos mais esperados do torneio, onde os times restantes lutarão intensamente por uma vaga nas semifinais. Os duelos de volta, por sua vez, estão previstos para acontecer na semana do dia 11 de setembro.

Até o momento, as datas para o sorteio que definirá os confrontos ainda não foram anunciadas, mas a expectativa é grande entre as equipes classificadas e seus torcedores. A Copa do Brasil é conhecida por sua imprevisibilidade e pelos emocionantes embates entre grandes clubes e surpresas do futebol nacional, e as quartas de final prometem ser eletrizantes. O Vasco da Gama, juntamente com outros sete times, aguarda ansiosamente para descobrir quem será seu adversário nesta fase decisiva.

Kappa

O Vasco da Gama anunciou a prorrogação de seu contrato com a Kappa, marca esportiva italiana, até março de 2025. A parceria, que já vinha rendendo frutos desde 2019, será estendida por mais alguns meses, garantindo ao clube a continuidade no fornecimento de materiais esportivos de alta qualidade. Essa renovação reforça o vínculo entre o clube e a Kappa, que tem sido responsável pela confecção dos uniformes utilizados pelos atletas em campo, bem como pelo desenvolvimento de linhas exclusivas de produtos para os torcedores por Notícias do Vasco

Essa decisão de prorrogar o contrato pode ser vista como uma estratégia do Vasco para manter a estabilidade e a qualidade de seus materiais esportivos em um momento crucial de sua reestruturação financeira. Com a necessidade de ajustar o orçamento e liberar espaço no elenco para novas contratações, a diretoria do clube busca garantir que, mesmo com as mudanças internas, a parceria com a Kappa se mantenha sólida, proporcionando aos jogadores e torcedores produtos de excelência até o término do vínculo.

Vasco Negocia Venda de Rayan com Grupos Internacionais por 10 Milhões de Euros

O Vasco da Gama está em negociações avançadas para a possível venda do jovem atacante Rayan, de 18 anos, que recentemente completou sua maioridade. Dois grupos internacionais estão na disputa pelo atleta: o BlueCo, consórcio que detém o Chelsea, e a Eagle Football, de propriedade de John Textor. Além desses, o Sporting de Lisboa, atual campeão português, também demonstrou interesse em adquirir o promissor jogador vascaíno.

Os valores para a transferência de Rayan giram em torno de 10 milhões de euros, e a diretoria do Vasco tem mantido conversas com os potenciais compradores. Embora o clube reconheça o grande potencial do jovem atacante, a venda não está descartada, especialmente devido ao impacto que uma oferta desse porte pode ter tanto para o clube quanto para a carreira do atleta.

A Eagle Football, além de negociar a compra de Rayan, está envolvida em discussões que podem influenciar a dívida do Vasco com o CEO do grupo, uma questão que também está sendo considerada nas negociações. Se o acordo com John Textor avançar, o Vasco poderá vir a realizar até 60 jogos no estádio do Engenhão, uma estratégia que pode ser parte do acerto final.

As negociações refletem a crescente valorização de talentos brasileiros por parte de clubes europeus, especialmente aqueles que buscam investir em jovens promessas. Rayan, que já atraiu a atenção de gigantes do futebol mundial, pode ser o próximo grande talento a deixar o Brasil rumo à Europa, dependendo do desenrolar das conversas nas próximas semanas.

A torcida vascaína aguarda ansiosamente por novidades, sabendo que a saída de Rayan seria uma perda significativa, mas ao mesmo tempo reconhecendo o impacto positivo que uma negociação bem-sucedida pode ter nas finanças do clube.

Vasco Perto de Fechar Contrato com Zagueiro Mauricio Lemos

O Vasco da Gama está em negociações avançadas para contratar o zagueiro uruguaio Mauricio Lemos, atualmente no Atlético-MG. A expectativa é que o acordo seja finalizado até o fim desta semana, com o jogador de 28 anos se juntando ao elenco cruzmaltino em busca de mais minutos de jogo e maior regularidade na temporada.

Lemos, que tem tido poucas oportunidades no Atlético-MG, com apenas seis partidas disputadas no Brasileirão, está liberado para atuar por outra equipe na mesma competição. O Vasco pretende oferecer um contrato de dois anos ao zagueiro, que seria liberado do Atlético para seguir sua carreira no clube carioca.

A chegada de Mauricio Lemos ao Vasco atende a um pedido do técnico Rafael Paiva, que busca reforçar o setor defensivo da equipe. Atualmente, o Vasco conta com zagueiros como Maicon, Léo Pelé, João Victor, e Rojas, além dos jovens Luiz Gustavo e Lyncon. Com a adição de Lemos, a comissão técnica espera completar o ciclo de opções para a defesa.

Apesar do acordo entre os clubes, a decisão final cabe a Mauricio Lemos, que está prestes a aceitar uma rescisão amigável com o Atlético-MG. Na temporada atual, o zagueiro fez 14 jogos e marcou dois gols, números que contrastam com sua participação mais ativa no ano anterior, quando foi titular em 41 partidas.

Mauricio Lemos possui uma carreira internacional sólida, tendo passado por clubes como Defensor (Uruguai), Las Palmas (Espanha), Fenerbahçe (Turquia), Sassuolo (Itália), Beerschot (Bélgica) e Rubin Kazan (Rússia). Na seleção uruguaia, ele já disputou três partidas, o que demonstra sua experiência e capacidade de contribuir para o Vasco.

A torcida vascaína agora aguarda o desfecho positivo dessa negociação, que pode fortalecer ainda mais o elenco na busca por melhores resultados na temporada.

Vasco Empresta Zé Gabriel ao Coritiba Até Dezembro de 2024

O Vasco da Gama oficializou o empréstimo do volante Zé Gabriel ao Coritiba até dezembro de 2024. O jogador, que tem 25 anos e contrato com o clube carioca até o final do próximo ano, terá a oportunidade de atuar na Série B do Campeonato Brasileiro, visto que já ultrapassou a marca de sete jogos na Série A, o que o impede de ser emprestado a outra equipe da primeira divisão.

A decisão faz parte da estratégia do Vasco para reduzir a folha salarial e abrir espaço para novas contratações na atual janela de transferências. Além de Zé Gabriel, o volante Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino, também está de saída, sendo encaminhado para o Athletico-PR.

Zé Gabriel chegou ao Vasco em 2022 e, desde então, tem sido uma peça importante na equipe. Ele ganhou destaque na reta final do último Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Ramón Díaz, contribuindo significativamente para a recuperação do time. Ao todo, o jogador vestiu a camisa vascaína em 74 partidas, marcando dois gols.

Com o empréstimo, Zé Gabriel busca ganhar mais tempo de jogo no Coritiba, que está na luta pela promoção à Série A, enquanto o Vasco segue com sua reestruturação visando um melhor desempenho na elite do futebol brasileiro.