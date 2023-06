ONDE ASSISTIR Escócia x Geórgia E Noruega x Chipre ao vivo ELIMINATÓRIAS Eurocopa 2024 HOJE (19/06), ESCALAÇÕES, PALPITES – BOLA ROLANDO

A partida Escócia x Geórgia E Noruega x Chipre acontece hoje, HOJE (19/06) às 15:45 hs . As eliminatórias da Eurocopa 2024 seguem empolgando o amante por futebol. Para quem não sabe, a competição foi pausada por conta da pandemia, mas os jogos voltam a ser realizados, cada grupo em sua fase de repescagem. Em especial, a partida DA EUROCOPA 2020, acontece nesta DATA. Os jogos acontecem em sedes específicas.

Noruega x Chipre

Escócia x Geórgia

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

PALPITE:

15:45 Escócia 2 x 0 Geórgia Rodada 4 15:45 Noruega 3 x 0 Chipre Rodada 4 15:45 Moldávia 0 x 4 Polônia Rodada 4 15:45 Ilhas Faroe 1 x 2 Albânia Rodada 4 15:45 Áustria 1 x 1 Suécia Rodada 4 15:45 Estônia 0 x 4 Bélgica Rodada 4 15:45 Hungria 2 x 0 Lituânia Rodada 4 15:45 Bulgária 1 x 2 Sérvia Rodada 4 15:45 Islândia 0 x 3 Portugal Rodada 4 15:45 Bósnia 2 x 0 Luxemburgo Rodada 4 15:45 Liechtenstein 0 x 1 Eslováquia

ESCALAÇÕES

Scotland Gunn; Tierney, Hendry, Porteous; Hickey, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Dykes

Georgia Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Lochoshvili; Gocholeishvili, Kiteishvili, Kvekveskiri, Azarovi; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Onde assistir Escócia x Geórgia E Noruega x Chipre ao vivo e online nesta HOJE (19/06) às 15:45 hs

Portanto, a Eurocopa tem transmissão pelos CANAIS GLOBO, SPORTV e GLOBO AO VIVO. A coluna apurou e a Globo confirmou que irá transmitir cinco jogos em televisão aberta. O primeiro deles será o confronto entre Inglaterra e Croácia, no dia 13 de junho, diretamente de Wembley, com narração de Galvão Bueno. Já o SporTV transmitirá todos os 51 jogos da competição, sendo 39 deles com total exclusividade.

Eurocopa 2023

A EUROCOPA 2023 é uma competição de futebol na qual se definirão as 24 seleções que irão disputar a EUROCOPA de 2020. Nenhuma equipe vai se qualificar de forma direta, nem mesmo a equipe que vai sediar a disputa. A competição foi adiada de 2020, por conta da pandemia e teve sua etapa de classificação como abaixo.

Mas, no total, serão 55 equipes disputando as 24 vagas. A novidade é a seleção do Kosovo, que vai disputar pela primeira vez a competição. Com informações de F7News

Contudo, por conta da Pandemia de COVID-19, a UEFA postergou a realização do torneio para o verão de 2021, mantendo-se assim o nome UEFA Euro 2020. Entretanto, a UEFA também não alterou, a princípio, as doze cidades sedes. A atual campeã da Competição é Portugal.

Assim, todas as cidades irão receber três partidas da fase de grupos, mais uma partida eliminatória; a exceção será Londres, que receberá também as finais.

Entretanto, Portugal Campeão em 2019.

Confira os cruzamentos das oitavas de final (horário de Brasília):

Quartas de final

Semifinais (ambas em Wembley)

Final em Wembley, dia 11 de julho, domingo, às 16h

