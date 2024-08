Mais um avião cai em MT, ninguém sobreviveu

Por MRNews



Um avião caiu na zona rural de Apiacás, no Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira, 15. Segundo informações da Polícia Civil, a aeronave explodiu na queda, ocorrida em uma área de mata. Entre as vítimas estão o empresário Arni Alberto Spiering, de 69 anos, ex-presidente do União Rondonópolis, seus dois netos, o piloto da aeronave e um funcionário do empresário¹.

O empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, era proprietário de uma empresa de sementes e combustíveis em Mato Grosso e foi presidente do União Esporte Clube, time de Rondonópolis, em 2010, quando o time conquistou o único título estadual. A tragédia também ceifou a vida de dois dos seus netos, torcedores fiéis do União. O clube emitiu uma nota de pesar confirmando a morte do empresário e expressou solidariedade à família e amigos¹.

A Delegacia da Polícia Civil de Apiacás está investigando as circunstâncias da queda, e uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica também está no local. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, já foi acionado e enviará uma equipe à área da queda da aeronave. Além disso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informou que investigadores estão conduzindo a Ação Inicial para coletar dados e verificar os danos causados à aeronave¹. Uma tragédia lamentável que afeta não apenas a família das vítimas, mas também toda a comunidade. Meus sentimentos a todos os envolvidos.

Família Embarca por Engano em Avião que Caiu e Só Percebe Após 30 Minutos: “Poderíamos Ter Sido Vítimas”

Na última sexta-feira (9), um homem de 31 anos, sua esposa e seu filho de apenas 1 ano embarcaram por engano no voo Voepass 2283, que viria a cair em Vinhedo, no interior de São Paulo. A história, que poderia ter terminado em tragédia, está repercutindo nas redes sociais e traz à tona a importância de atenção nos procedimentos de embarque.

O Erro que Quase Custou Vidas

A família, cujo destino era Rio Verde, em Goiás, acabou embarcando por engano em um voo para Cascavel, Paraná. O homem, que preferiu manter sua identidade em sigilo, revelou à CNN Brasil detalhes do incidente. Após embarcarem no avião que partiria do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a família percebeu o erro cerca de 30 minutos após a decolagem, quando o homem ouviu outro passageiro mencionando o destino da aeronave.

Ao descobrir que estavam a bordo do voo errado, o homem entrou em contato com a tripulação, que confirmou que o destino do voo era, de fato, Cascavel. De acordo com o relato, a confusão aconteceu porque os voos para Cascavel e Rio Verde tinham horários de partida próximos e o embarque estava sendo realizado simultaneamente, o que resultou na troca acidental.

O Impacto da Descoberta

A descoberta foi um choque para a família, especialmente para o homem, que mencionou ter conversado com as comissárias de bordo que, posteriormente, perderiam suas vidas no trágico acidente. Ele refletiu que, se tivesse seguido para Cascavel, muito provavelmente teria retornado para Guarulhos no mesmo avião e poderia ter sido uma das vítimas do desastre.

O homem também mencionou que o erro poderia ter sido evitado se o funcionário da Voepass tivesse conferido o bilhete de embarque da família com mais cuidado. “Nós poderíamos ter sido vítimas desse acidente. É uma sensação de alívio, mas também de profunda tristeza pelos que não tiveram a mesma sorte”, declarou.

A Tragédia Aérea

O voo Voepass 2283, operado por um ATR 72-500, caiu em Vinhedo, resultando na morte de 62 pessoas. O acidente é considerado o maior desastre aéreo no Brasil em 17 anos. As investigações ainda estão em andamento, mas o impacto na vida dos familiares das vítimas e daqueles que, por um acaso do destino, evitaram a tragédia, será eterno.

Essa história reforça a necessidade de cuidado redobrado em procedimentos de segurança e embarque, lembrando a todos nós da fragilidade da vida e das circunstâncias que podem mudar nosso destino em questão de minutos.

Piloto Deixa Bilhete Emocionante para a Namorada Antes de Morrer em Acidente Aéreo: “Eu Vou, Mas Eu Volto, Hein”

O trágico acidente aéreo que ocorreu na última sexta-feira (09/08), envolvendo o voo Voepass 2283, trouxe à tona histórias comoventes das vítimas. Entre elas, está a do piloto Danilo Santos Romano, de 35 anos, que perdeu a vida na queda do avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Danilo, que possuía mais de dez anos de experiência na aviação, deixou um bilhete tocante para sua namorada, Thalita Valente, antes de embarcar no fatídico voo.

O Desabafo de Thalita Valente

Thalita Valente, namorada de Danilo por quase cinco anos, utilizou suas redes sociais para compartilhar sua dor e homenagear o companheiro. Em um emocionante desabafo, ela relatou estar vivendo um verdadeiro pesadelo e que sua vida jamais será a mesma sem ele. “Meu muito obrigada por tudo o que vivemos”, escreveu Thalita, expressando a profunda tristeza que sente pela perda.

O Bilhete de Danilo

Em uma das postagens, Thalita revelou um bilhete escrito à mão por Danilo antes do desastre aéreo. No texto, o piloto agradece à namorada pela companhia e promete retornar em breve: “Obrigado por querer ficar comigo hoje. Eu vou, mas eu volto, hein”. As palavras simples, mas carregadas de carinho, comovem pela tragédia que se seguiu. Thalita, emocionada, desabafou: “Esse é o dia mais triste da minha vida, só queria você aqui comigo”.

A Carreira de Danilo Santos Romano

Danilo começou sua carreira como co-piloto na extinta companhia aérea Avianca, onde ganhou experiência antes de trabalhar para uma empresa no Cazaquistão. Há um ano e dez meses, ele retornou ao Brasil para integrar a equipe da Voepass, antiga Passaredo. No ano passado, foi promovido ao cargo de comandante, uma conquista que ele celebrava com alegria. A tragédia interrompeu sua trajetória promissora, deixando um legado de dedicação e paixão pela aviação.

O Maior Desastre Aéreo no Brasil em 17 Anos

O acidente com o voo Voepass 2283 é considerado o maior desastre aéreo no Brasil em 17 anos, com a perda de 62 vidas. As investigações sobre as causas do acidente ainda estão em andamento, mas o impacto na vida das famílias e amigos das vítimas é imensurável. As homenagens e relatos de amor, como o de Thalita Valente, trazem à tona a dor e a saudade deixadas por aqueles que se foram.

A história de Danilo Santos Romano e seu bilhete para Thalita permanecerá como um símbolo da fragilidade da vida e do poder do amor, mesmo diante de circunstâncias tão trágicas.

Piloto Morto em Acidente Aéreo Estava de Folga, Mas Foi Convocado de Última Hora: “Não Era o Dia Dele Estar Pilotando”

Na última sexta-feira, 9 de agosto de 2024, um trágico acidente aéreo chocou o Brasil quando um avião da Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave, que transportava 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes, não deixou sobreviventes. Entre as vítimas estava o piloto Danilo Romano, que, segundo amigos próximos, não deveria estar no comando do voo naquele dia.

Convocação de Última Hora

Danilo Romano, o piloto do voo fatídico, estava de folga no dia do acidente. No entanto, ele foi convocado de última hora pela companhia aérea para assumir o voo, uma decisão que acabou sendo fatal. Um amigo próximo de Danilo revelou ao programa *Brasil Urgente* que o piloto havia enviado sua escala de trabalho na terça-feira anterior ao acidente, e ela indicava que ele estava de sobreaviso e não estava escalado para pilotar naquele dia. “Hoje não era o dia dele estar pilotando, chamaram ele e aconteceu essa tragédia”, lamentou o amigo.

Uma Carreira Promissora

Danilo Romano estava vivendo um momento de realização em sua carreira. Em julho do ano passado, ele havia sido promovido a comandante, um cargo que o deixou extremamente feliz. O piloto começou sua carreira na Avianca há cerca de dez anos e estava trabalhando na Voepass há quase dois anos. Amigos e colegas de trabalho lembram de Danilo como um profissional dedicado e apaixonado pela aviação.

Repercussão da Tragédia

A notícia da convocação de Danilo em sua folga gerou ainda mais comoção e tristeza entre aqueles que o conheciam. A tragédia não só ceifou a vida de Danilo, mas também levou embora 58 passageiros e outros três tripulantes. Equipes de busca e resgate ainda trabalham no local do acidente, enquanto o país chora as vidas perdidas.

A Voepass Linhas Aéreas, por meio de um comunicado oficial, divulgou os nomes de todas as vítimas envolvidas na tragédia e expressou suas condolências às famílias e amigos. As investigações sobre as causas do acidente continuam em andamento, mas o impacto da perda de Danilo Romano e das outras vítimas será sentido por muito tempo.

Tragédia em Vinhedo: Mãe de Menina de 4 Anos que Morreu em Queda de Avião Expressa Sua Dor

Uma tragédia abalou o Brasil na última sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Um avião da companhia Voe Pass, que realizava o voo 2283 de Cascavel (PR) para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, caiu na cidade de Vinhedo, no interior paulista, causando a morte de 61 pessoas. Entre as vítimas fatais estava Liz Ibba Santos, uma menina de apenas 4 anos, que viajava acompanhada de seu pai, Rafael Fernando dos Santos.

Liz estava a caminho de Florianópolis, onde planejava passar o Dia dos Pais com Rafael. A notícia do acidente devastou amigos e familiares, especialmente a mãe da menina, que utilizou as redes sociais para expressar sua dor e tristeza. “Dia frio e sem sorriso. Que Deus te proteja e te guarde. Nós te amamos”, escreveu ela em uma postagem comovente, que rapidamente se espalhou nas redes sociais.

A queda do avião causou grande comoção em todo o país, relembrando tragédias aéreas passadas, como o acidente com o voo da TAM em Congonhas, em 2007, que resultou na morte de 199 pessoas.

Detalhes do Acidente

A aeronave envolvida no acidente era um modelo de pequeno porte, com capacidade para 61 pessoas, incluindo 57 passageiros e quatro tripulantes. Segundo informações preliminares, o avião apresentou problemas mecânicos pouco antes de sua queda, mas as causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

A Voe Pass divulgou a lista de passageiros e tripulantes que estavam a bordo e expressou suas condolências às famílias das vítimas. Equipes de resgate foram imediatamente ao local do acidente, mas infelizmente não houve sobreviventes.

Luto e Homenagens

A tragédia deixou um vazio irreparável na vida dos familiares e amigos das vítimas, que agora enfrentam o luto. Diversas homenagens foram prestadas nas redes sociais, e a hashtag #LutoLiz chegou aos trending topics do Twitter no Brasil. A mãe de Liz, em sua dor, recebeu uma onda de solidariedade de internautas, que enviaram mensagens de apoio e carinho.

O acidente em Vinhedo marca um dos episódios mais tristes da aviação brasileira nos últimos anos e reacende o debate sobre a segurança aérea no país. As investigações devem continuar nas próximas semanas, enquanto o país chora a perda de tantas vidas.

Tragédia no Voo Voepass 2283: Pai e Filha Perdem a Vida em Dia que Seria de Comemoração

Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, e sua filha Liz Ibba dos Santos, de apenas três anos, estão entre as 61 vítimas fatais do trágico acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira, 09 de agosto de 2024. O avião, que realizava o voo Voepass 2283, havia decolado de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Infelizmente, a aeronave perdeu sustentação e caiu na zona urbana da cidade de Vinhedo.

Rafael, residente de Florianópolis, Santa Catarina, trabalhava como programador no Sedem, setor vinculado ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC). Segundo seus familiares, Rafael era um pai dedicado que viajava regularmente para Cascavel, onde Liz morava com a mãe, a fim de passar momentos especiais com a filha. Neste caso, ele havia buscado a menina para que passassem juntos o Dia dos Pais, que seria celebrado no domingo, 11 de agosto.

De acordo com Mariangela Martins, tia de Rafael, ele era um pai exemplar e muito amoroso. “A maior felicidade dele era quando ia buscar a filha. Ele amava aquela menina como ninguém”, relatou emocionada ao portal NSC Total.

A queda do voo Voepass 2283 é agora a quinta maior tragédia da aviação civil brasileira, sendo o pior desastre desde o acidente com o voo 3054 da TAM em 2007, que tirou a vida de 199 pessoas.

Este Dia dos Pais, que deveria ter sido marcado por celebrações, se transformou em um dia de luto e tristeza para a família dos Santos e para todos os que perderam seus entes queridos nesse trágico acidente.

Acidente Aéreo em Vinhedo: Lista de Vítimas Fatais Divulgada

Na tarde de 9 de agosto de 2024, uma tragédia aérea abalou o Brasil. Um avião modelo ATR-72, operado pela Voepass Linhas Aéreas, caiu na cidade de Vinhedo, São Paulo, resultando na morte de todas as 62 pessoas a bordo, incluindo 58 passageiros e 4 tripulantes. A aeronave partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Detalhes do Acidente

O acidente ocorreu por volta das 13h25 no bairro Capela, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Testemunhas oculares relataram ter visto o avião girando no ar antes da queda. Imagens de vídeos gravados por moradores mostram o exato momento em que a aeronave caiu em um condomínio residencial.

A causa do acidente ainda não foi determinada, e investigações estão em andamento para esclarecer o que levou à queda da aeronave. A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) estão conduzindo a investigação.

Lista de Vítimas

No final da tarde, as autoridades divulgaram a lista das vítimas fatais. Abaixo estão os nomes dos passageiros e tripulantes que perderam a vida no acidente:

Passageiros:

– Rosangela Souza

– Eliane Andrade Freire

– Luciani Cavalcanti

– José Fer

– Denilda Acordi

– Maria Auxiliadora Vaz de Arruda

– José Cloves Arruda

– Nelvio José Hubner

– Gracinda Marina Castelo da Silva

– Ronaldo Cavaliere

– Silvia Cristina Osaki

– Wlisses Oliveira

– Hiales Carpine Fodra

– Daniela Schulz Fodra

– Regiclaudio Freitas

– Simone Mirian Rizental

– Josgleidys Gonzalez

– Maria Parra

– Ioslan Perez

– Mauro Bedin

– Rosangela Maria de Oliveira

– Antonio Deoclides Zinu Junior

– Kharine Gavlik Pessoa Zini

– Mauro Sguarizi

– Leonardo Henrique da Silva

– Maria Valdete Bartnik

– Renato Bartnik

– Hadassa Maria da Silva

– Raphael Bohne

– Renato Lima

– Rafael Alves

– Lucas Felipe Costa Camargo

– Adriele Costa

– Laiana Vasatta

– Ana Caroline Redivo

– José Carlos Copetti

– Andre Michel

– Sarah Sellalanger

– Edilson Hobold

– Rafael Fernando dos Santos

– Lizibba dos Santos

– Paulo Alves

– Pedro Gusso do Nascimento

– Rosana Santos Xavier

– Thiago Almeida Paula

– Adriana Santos

– Deonir Secco

– Alipio Santos Neto

– Raquel Ribeiro Moreira

– Adriano Daluca Bueno

– Miguel Arcanjo Rodrigues Junior

– Diogo Avila

– Luciano Trindade Alves

– Isabella Santana Pozzuoli

– Tiago Azevedo

– Mariana Belim

– Arianne Risso

Tripulantes:

– Debora Soper Avila – 28 anos

– Rubia Silva de Lima – 41 anos

– Humberto de Campos Alencar e Silva – 61 anos

– Danilo Santos Romano – 35 anos

Impacto e Investigações

Este acidente gerou grande comoção nacional, e as famílias das vítimas estão recebendo apoio das autoridades e da companhia aérea. A investigação sobre a causa do acidente continuará nas próximas semanas, e as autoridades esperam poder fornecer respostas definitivas em breve.

As próximas etapas incluem a análise das caixas-pretas da aeronave, que podem fornecer informações cruciais sobre o que aconteceu nos minutos finais do voo.

O país lamenta a perda das vidas nesse trágico evento e aguarda por mais esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

Acidente Aéreo em Vinhedo: Avião com 62 Pessoas a Bordo Cai em Condomínio

Nesta sexta-feira, 9 de agosto de 2024, um grave acidente aéreo ocorreu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Um avião bimotor modelo ATR-72, pertencente à Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), caiu em um condomínio no bairro Capela, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). A aeronave transportava 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 pessoas.

O voo 2283 partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 13h28. As equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Polícia Militar, foram rapidamente mobilizadas para o local. A aeronave caiu próximo a uma residência, mas, felizmente, nenhum morador em solo foi ferido.

A Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada e investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) já estão a caminho do local para realizar as primeiras análises. Ainda não há confirmação oficial sobre o número de vítimas, mas a expectativa é que hospitais de Vinhedo e Valinhos recebam os possíveis feridos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) para uma reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), retornou ao estado para acompanhar de perto as operações de resgate e investigação.

Resposta da Companhia Aérea

A Voepass Linhas Aéreas informou que todos os meios foram acionados para prestar apoio aos envolvidos no acidente. No momento, a companhia ainda não confirmou as causas do acidente nem a situação das pessoas a bordo. Um serviço de atendimento foi disponibilizado para os familiares e amigos das vítimas.

Não há vestígio de sobreviventes

Investigação e Repercussão

A aeronave ATR-72 é comumente utilizada em rotas regionais e é conhecida por sua eficiência em voos de curta distância. A investigação do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) será fundamental para determinar as causas da tragédia.

Imagens aéreas capturadas pelo Globocop mostraram o local do acidente, com destroços espalhados pela área do condomínio, evidenciando a gravidade do ocorrido. Moradores da região relataram ter visto o avião girando no ar antes de colidir, o que pode indicar problemas técnicos ou uma tentativa de manobra de emergência.

Este acidente abalou a região de Campinas e gerou uma mobilização intensa das autoridades. As investigações ainda estão em andamento, e atualizações serão fornecidas conforme novas informações sejam reveladas.

—

Este é um evento trágico e em desenvolvimento, e informações adicionais serão disponibilizadas à medida que as equipes de resgate e investigação concluam suas operações.