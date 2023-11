Instituto Cândida Vargas realiza curso de prevenção de engasgo para bebês

Após promulgação da Lei que obriga curso de desengasgue na Paraíba, o Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, saiu na frente e realizou, nesta quarta-feira (8), uma palestra sobre ‘Prevenção de engasgo para bebês e crianças menores de 2 anos de idade e a posição correta para amamentação’. O evento aconteceu no auditório da unidade de saúde e reuniu diversos profissionais da instituição.

A atividade faz parte de um ciclo de palestras que vão acontecer nos próximos dias. A ação foi uma parceria entre o ICV, Samu de João Pessoa e o Banco de Leite Zilda Arns. “Esse momento faz parte de várias outras capacitações que a direção da Maternidade tem feito para capacitar os profissionais que atuam nesta casa. Nosso objetivo é que essas informações cheguem aos nossos pacientes”, contou o diretor-geral do ICV, Quintino Régis.

Segundo a diretora técnica do ICV, Juliana Soares, o ICV quer montar uma estrutura de treinamento que chegue às usuárias. “A gente está acrescentando mais uma capacitação, desta vez, a da prevenção do engasgo, evitando esse tipo de situação em casa. Hoje é uma lei e o instituto já está colocando em pratica”, disse.

Participando da atividade, a nutricionista do Banco de Leite do ICV, Ingra Margareth, destacou a importância da capacitação. “Esse momento consiste na contribuição do ensino aprendizagem dos profissionais, para que possamos passar para as pacientes sobre o manejo correto do aleitamento para evitar engasgo”, destacou.

Ação contínua – Na próxima sexta-feira (10), terão início as orientações nos alojamentos para as mães e acompanhantes. “Essas oficinas serão durante todo o mês de novembro e dezembro, mas o objetivo é ser uma educação continuada. Será feito por profissionais técnicos do ICV, equipe do Banco de Leite Zilda Arns e por profissionais do Samu-JP. No primeiro momento, será só internamente, para mães e profissionais do ICV”, revelou a diretora multiprofissional do ICV, Ana Giovana.

‘Manobra de Heimlich’ – A Lei obriga os estabelecimentos de saúde públicos e privados da Paraíba a oferecer cursos de ‘manobra de Heimlich’, técnica que ensina a desengasgar bebês, no período do pré-natal. O método é usado para desobstruir as vias aéreas, em casos de engasgo. A Lei foi sancionada e entrou em vigor em 17 de outubro deste ano.

De acordo com a norma, a capacitação deve ser realizada antes da alta médica do estabelecimento de saúde em que a gestante der à luz. Nisto, o ICV já se adiantou para cumprir a lei e pensando na paciente e seu bebê.