Auto da Compadecida 2: elenco fala sobre expectativa para filme | Foto: Neto Ponte/Divulgação. Bruna Couto

Parte do elenco do filme Auto da Compadecida 2, continuação de um dos maiores clássicos do cinema brasileiro inspirado no texto do paraibano Ariano Suassuna, deram detalhes sobre a expectativa para o longa. Em entrevista à TV Cabo Branco, eles falaram sobre o filme, que deve entrar em cartaz nos cinemas brasileiros no dia 25 de dezembro deste ano.

Selton Melo, o Chicó, relatou que a experiência de voltar no tempo 25 anos está sendo “emocionante”, e que as pessoas vão se surpreender com o filme.

“Eu acho que o público vai assistir esse filme rindo, porque é muito divertido, e chorando ao mesmo tempo, porque é uma comoção você ver de novo esses palhaços, esses seres que te fazem bem”, disse.

Selton também falou sobre a genialidade do texto de Ariano, que consegue arrancar bons sentimentos do público mesmo tanto tempo depois do lançamento do primeiro filme.

“Há 25 anos e passa cem vezes, você assiste cem vezes e se diverte com as mesmas piadas! E ri de novo do que você já sabe que vai acontecer. O nome disso é fenômeno, e isso vem de Ariano”, disse.

Virgínia Cavendish, a Rosinha, também estará no longa. Para ela, a personagem se apresentará em uma nova versão, mas com a mesma essência, assim como diversos outros aspectos da obra.

“Rosinha está vindo bem diferente, mas é ela mesma! É a mesma essência da Rosinha, filha daquele coronel que ama aquele cara… Só posso falar isso!”, disse Virgínia.

Sobre a repercussão do público, eles falaram que estão preparados, por acreditarem que conseguiram oferecer o melhor de si durante as gravações.

“Estamos preparados. A gente acha que a gente conseguiu dar é mais do que a gente imaginava, porque como isso é muito vivo dentro da gente (…) Então não tem erro! É a essência deles (dos diretores) que é essa mesmo, o filme é muito lindo e os elementos estão todos lá de novo”, concluiu Virgínia.